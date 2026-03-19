ΣτΕ: Υποχρεωτικό εναλλακτικό μάθημα για τα παιδιά που απαλλάσσονται από τα θρησκευτικά

0

Τι άλλο αναφέρει η απόφαση

Να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών στους μαθητές και τις μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου που το επιθυμούν καλεί το υπουργείο Παιδείας το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Με δυο αποφάσεις του (2417-8/2025) το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο διατάσσει να εκδοθούν όλες οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις που θα αφορούν στην ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος των θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς κατάλληλου κλάδου και ειδικότητας, έτσι ώστε από το τρέχον σχολικό έτος (2025 - 2026) και εφεξής να διδάσκεται.

Με τις αποφάσεις της επταμελούς συνθέσεως του Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε, σε συνέχεια προηγουμένων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι «είναι παράνομη η παράλειψη της Διοικήσεως να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη υλοποίηση διδασκαλίας μαθήματος εναλλακτικού προς τα θρησκευτικά σε όσους μαθητές το επιθυμούν».

Παράλληλα, αναπέμφθηκε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου «να συμμορφωθεί και να προβεί από το τρέχον σχολικό έτος (2025 - 2026) και τα εφεξής σχολικά έτη, σε όλες οφειλόμενες νόμιμες ενέργειες και, ειδικότερα, στην έκδοση όλων των αναγκαίων υπουργικών αποφάσεων για την ρύθμιση των σχετικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση της διδασκαλίας του εναλλακτικού μαθήματος προς το μάθημα των θρησκευτικών σε εκπαιδευτικούς κατάλληλου κλάδου και ειδικότητας, την ένταξη του εναλλακτικού μαθήματος στο αναλυτικό-ωρολόγιο πρόγραμμα και την χρήση των πρόσφορων μέσων διδασκαλίας βάσει της τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνιών (ψηφιακών συστημάτων - τηλεδιδασκαλίας), ώστε να εξασφαλισθεί απολύτως η διδασκαλία του εναλλακτικού μαθήματος σε όλους/όλες τους μαθητές/μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου της Χώρας που το επιθυμούν».