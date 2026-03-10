Πέθανε ο αστυνομικός που είχε ενημερωθεί καθυστερημένα από το 424 ΓΝΣΘ ότι έπασχε από καρκίνο

0

Διαλυνάς: «Το κρίμα στο λαιμό τους»

Έχασε την μάχη με την ζωή ο Θωμάς Πουλιόπουλος, ο 55χρονος αστυνομικός που είχε ενημερωθεί με καθυστέρηση ενός ολόκληρου χρόνου από το 424 Γενικό Στρατιωτκό Νοσοκομείο ότι έπασχε από καρκίνο. Η υπόθεση του, είχε ανοίξει τον «ασκό του Αιόλου» για το νοσοκομείο, με τις καταγγελίες για παρόμοιες υποθέσεις να βγαίνουν στο φως η μια μετά την άλλη.

Συγκλονισμένος ο νομικός του συμπαραστάτης Νίκος Διαλυνάς δήλωσε στο Thesspost.gr: «Το κρίμα στο λαιμό τους. Αυτό ισχύει για όσους είναι υπεύθυνοι για το θάνατό του και γιαυτούς που προσπαθούν απεγνωσμένα να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Εκτός από τους συγγενείς του και όλους όσους του συμπαραστάθηκαν στο Γολγοθά του, ο μόνος που μπορεί να έχει ήσυχη τη συνείδησή του είναι ο υπουργός άμυνας κ. Δένδιας. Οι υπόλοιποι να είναι βέβαιοι ότι θα μας βρουν μπροστά τους και αυτό αποτελεί προσωπική υπόσχεση δική μου και του γραφείου μου. Ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του. Ο αγώνας συνεχίζεται».

Από την πλευρά της η δικηγόρος Άρτεμις Διαλυνά επισήμανε τα εξής: «Είναι τραγικό να χάνεται μία ζωή τόσο άδικα εν έτει 2026 από καθυστερημένη διάγνωση. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια και θα παλέψουμε για τη δικαίωση της μνήμης του. Πραγματικά λυπάμαι γιαυτόν τον άνθρωπο και για την οικογένειά του. Η μάχη έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζει δυναμικά».

Συντετριμμένος και ο δικηγόρος Νάσος Διαλυνάς τόνισε: «Εκφράζω και εγώ με τη σειρά μου τα βαθύτατα συλλυπητήρια. Θα ήθελα να πω ότι δεν μπορώ να ξεχάσω αυτή την έκφραση που είχε πει και σε προηγούμενες δηλώσεις του αλλά και σε μένα προσωπικά όταν ήρθε στο γραφείο μας: «Με εκτέλεσαν». Είναι απαράδεκτο όλο αυτό που συνέβη. Ενας άνθρωπος αστυνομικός, που υπηρέτησε το σώμα με αξιοπρέπεια και προθυμία, να οδεύει προς το θάνατο από ένα ιατρικό λάθος, σε νεαρή ηλικία και με πολύ επίπονο τρόπο. Το ακόμη όμως πιο τραγικό είναι ότι αν όλα γινόντουσαν σωστά και όπως έπρεπε, ο άνθρωπος αυτός όχι μόνο θα ζούσε αλλά μπορεί ακόμη και να είχε ιαθεί. Για μας τώρα όλα ξεκινούν και θα αγωνιστούμε για να μην υπάρξουν τέτοια συμβάντα ξανά».