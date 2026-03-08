Έκλεψε φιάλες ποτών από σούπερ μάρκετ στα Γρεβενά

0

Ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 53χρονου αλλοδαπού

Την υπόθεση κλοπής φιαλών αλκοολούχων ποτών, συνολικής αξίας 150 ευρώ, που έγινε σε σούπερ μάρκετ σε περιοχή των Γρεβενών εξιχνίασαν οι αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας και μια γυναίκα, τα στοιχεία των οποίων αναζητούνται ώστε να ταυτοποιηθούν, μπήκαν στο κατάστημα και προεπέλεξαν τις φιάλες, τις οποίες και τοποθέτησαν σε συγκεκριμένο σημείο εντός του σούπερ μάρκετ. Στη συνέχεια, εισήλθε στο κατάστημα 53χρονος αλλοδαπός, προσποιούμενος τον πελάτη, ο οποίος και τις έκλεψε.

Έπειτα από έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων εκ μέρους των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γρεβενών, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 53χρονου αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία για το αδίκημα της κλοπής.