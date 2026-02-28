Εξιχνιάστηκε κλοπή από κατοικία στην Κω – Συνελήφθη ο δράστης

0

Πρόκειται για έναν 62χρονο

Εξιχνιάστηκε χθες, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κω, διάρρηξη κατοικίας και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 62χρονου αλλοδαπού για διακεκριμένη κλοπή και παράνομη οπλοκατοχή.

Ο 62χρονος, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, εντοπίστηκε έπειτα από συνδυαστική συλλογή-αξιολόγηση-αξιοποίηση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και στη συνέχεια συνελήφθη. Ακολούθησε έρευνα όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν: Το χρηματικό ποσό των 4.260 ευρώ, πιστόλι τύπου «replica» με -5- μεταλλικά σφαιρίδια, κινητά τηλέφωνα, χρηματοκιβώτιο και το όχημα που χρησιμοποίησε. Ο 62χρονος, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω, του ασκήθηκε ποινική δίωξη και παραπέμφθηκε σε κύρια ανάκριση.