Συνελήφθη στο Ρέθυμνο 55χρονη για κλοπή σε κατάστημα που εργαζόταν

Συνελήφθη χθες Πέμπτη σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 55χρονη ημεδαπή κατηγορούμενη για κλοπή.

Η 55χρονη ως υπάλληλος καταστήματος ιδιοκτησίας 44χρονου ημεδαπού, κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο 2026 αφαιρούσε τμηματικά, προϊόντα και χρηματικά ποσά από το ταμείο του καταστήματος, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην συγκεκριμένη γυναίκα κατά την αποχώρηση της από το κατάστημα χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς, βρέθηκαν στην κατοχή της προϊόντα που είχε αφαιρέσει και το χρηματικό ποσό των 63 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν στον παθόντα και ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.