Συγκλονίζει ο κτηνοτρόφος από το Ρέθυμνο για το καρτέρι θανάτου: «Με άφησαν πεθαμένο, μου έκοψαν τη γλώσσα»

Βίντεο ντοκουμέντο φέρνει στο φως τις κινήσεις του δράστη που περίμενε επί δύο ώρες τον 70χρονο

Τις στιγμές που άλλαξαν τη ζωή του για πάντα περιγράφει ενάμιση χρόνο μετά την άγρια επίθεση που δέχτηκε στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, ο 70χρονος κτηνοτρόφος. Καθηλωμένος πλέον στο κρεβάτι, μετά από πολύμηνη νοσηλεία στα νοσοκομεία της Κρήτης, ο ηλικιωμένος μιλά για την κτηνωδία των δραστών, ενώ την ίδια στιγμή ένα βίντεο από κάμερα ασφαλείας αποκαλύπτει πώς στήθηκε η ενέδρα στο ποιμνιοστάσιο.

Στο οπτικό υλικό εμφανίζεται ο δράστης να κινείται σκυφτός, φορώντας κουκούλα και καλσόν στο πρόσωπο, κρατώντας ένα μαχαίρι. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του θύματος στο MEGA, ο εισβολέας βρισκόταν ήδη δύο ώρες μέσα στην αποθήκη, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή.

«Μπήκαν στο ποιμνιοστάσιο με μάσκα, με χτύπησαν, με άφησαν πεθαμένο, με τη γλώσσα, την έκοψαν. Με άφησαν πεθαμένο. Αφού ζω, με βοήθησε η Παναγία και δεν πέθανα. Δεν κατάλαβα τίποτα», αναφέρει ο κτηνοτρόφος.

Το χρονικό της επίθεσης

Ο 70χρονος περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς ο δράστης τον αιφνιδίασε την ώρα που πήγε να ανοίξει το υπόστεγο. Παρά τον συναγερμό που είχε εγκαταστήσει, ο δράστης κατάφερε να κρυφτεί και να του επιτεθεί με μανία.

«Την ώρα που πήγα να ανοίξω την αποθήκη και την ώρα που κρυβόταν εκεί πέρα, είχα βάλει και συναγερμό και ήταν δύο ώρες μέσα. Δύο ώρες περίμεναν να πάω στο υπόστεγο από τις 4:10. Ένας ήταν αυτός με κουκούλα. Δεν γνώρισα ποιος είναι. Ήταν ντόπιος, δεν ήταν ξένος από την μιλιά (τον κατάλαβα). Στην αρχή δεν μίλαγε. Όταν πίστεψε ότι πέθανα (μίλησε) γιατί έπεσα κάτω, με κλώτσησε. Εγώ δεν ανέπνεα, δεν άνοιξα τα μάτια μου για να φύγουν. Έλεγα (από μέσα μου) “να φύγουν, δεν γίνεται αλλιώς”».

Παρά τα τραύματα στη σπονδυλική στήλη και τα πόδια, ο κτηνοτρόφος κατάφερε να χρησιμοποιήσει το κινητό του, το οποίο δεν είχε γίνει αντιληπτό από τον δράστη. Ωστόσο, ο βασανισμός συνεχίστηκε ακόμα και όταν έπεσε στο έδαφος.

«Έπεσα κάτω και μετά φεύγοντας με πυροβόλησε ξανά και μετά μου έκανε τα βασανιστήρια. Στο τέλος που βεβαιώθηκε ότι πέθανα, έδωσε σήμα, μίλησαν (συνεργό) και λέει “πέθανε”. Στην αρχή δεν μιλούσε καθόλου και μετά που έπεσα παρατήρησα ήταν με στρατιωτική φόρμα, κόκκινα γάντια και κουκούλα. Μετά φεύγοντας, έκλεισε την πόρτα από εκεί που μπήκα εγώ, έκλεισε το φως και φεύγοντας από την άλλη μεριά βγήκε και μου “παίζει” άλλες δύο φεύγοντας δηλαδή, ήταν οι χαριστικές βολές. Γιατί δεν πέθανα, αυτό είναι θαύμα», συμπληρώνει ο ίδιος.

«Είναι κανίβαλοι»

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ ο 70χρονος αφήνει αιχμές για τα κίνητρα της επίθεσης, συνδέοντας το περιστατικό με παλαιότερη υπόθεση που αφορούσε τον γιο του.

Ερωτηθείς για το ποιοι μπορεί να κρύβονται πίσω από το καρτέρι, ο κτηνοτρόφος ξεσπά:

«αυτοί που ήταν και πρώτοι, αυτοί που ήταν και (στην υπόθεση) του γιου μου, αυτοί είναι. Πλήρωσαν κάποιον; Έδωσαν το στίγμα και την εντολή; Δεν ξέρω. Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, μόνο άνθρωποι δεν είναι. Κανίβαλοι είναι. Και δεν τον έκανα και κακό. Κακό δεν τον έκανα, μόνο καλό του έχω κάνει».

Η περιπέτεια της υγείας του παραμένει Γολγοθάς, καθώς οι έντεκα μήνες νοσηλείας στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, των Χανίων και του Ρεθύμνου τον έχουν αφήσει με σοβαρά κινητικά προβλήματα. «Ενάμιση χρόνο τώρα με βασανίζουν και βασανίζομαι. Εγώ είμαι στο κρεβάτι», καταλήγει με παράπονο.