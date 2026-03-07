Xειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ: Τι ψάχνει η ΕΛ.ΑΣ. για τον 48χρονο Σουδανό που οδηγήθηκε στον εισαγγελέα – Πού είπε ότι βρήκε το πολεμικό υλικό

0

Ο άνδρας απείλησε να ανατιναχθεί

Ως «ιδιαίτερα σοβαρό», καθώς ακόμη κι από ατύχημα θα μπορούσε να είχε αφαιρεθεί ανθρώπινη ζωή, χαρακτηρίζεται από ανώτατες πηγές της ΕΛ.ΑΣ. το περιστατικό με τον 48χρονο Σουδανό και τις χειροβομβίδες έξω ακριβώς από τη ΓΑΔΑ.

Αυτό καθώς οι δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου ήταν πλήρως λειτουργικές και ασφαλισμένες, δείγμα του ότι αυτός που τον προμήθευσε γνώριζε πολύ καλά την επικινδυνότητα. Σε ό,τι αφορά τον 48χρονο είναι άτομο σεσημασμένο για υποθέσεις ναρκωτικών, που έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης (σ.σ. βρέθηκε και αποφυλακιστήριο πάνω του), ενώ το πρωί του Σαββάτου 7/3 οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Ο Σουδανός φαίνεται ότι είχε αποφυλακιστεί μόλις λίγα 24ωρα (συγκεκριμένα στις 3/3) πριν από το περιστατικό. Παράλληλα, φαίνεται πως απασχολεί τις αρχές ήδη από το 2008, όταν συνελήφθη για πρώτη φορά για παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Έκτοτε έχει βρεθεί με χειροπέδες ουκ ολίγες φορές για υποθέσεις όπως ναρκωτικά, μικροκλοπές και παράνομη παραμονή στη χώρα, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει εμπλακεί σε σοβαρότερη ποινική υπόθεση. Για τον λόγο αυτό, οι εξηγήσεις που έδωσε προανακριτικά σχετικά με το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του οι δύο χειροβομβίδες εξετάζονται προσεκτικά από τις αρχές, προκειμένου να αξιολογηθεί η αξιοπιστία τους.

Μεγάλο ερώτημα αποτελεί πώς ένα άτομο όπως ο άνδρας από το Σουδάν, που το ποινικό του παρελθόν δεν είχε καμία σχέση με σκληρούς ποινικούς παρά μόνο με ναρκωτικά, απέκτησε πρόσβαση σε βαρύ οπλισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι βρήκε το πολεμικό υλικό σε άλσος κοντά στην Ακρόπολη. Όπως είπε, εκείνη την ώρα έψαχνε ανάμεσα σε σκουπίδια προκειμένου να βρει αντικείμενα που θα μπορούσε να πουλήσει για να αγοράσει ναρκωτικές ουσίες.

Από την ΕΛ.ΑΣ. επιχειρείται να κρατηθούν χαμηλοί τόνοι, όμως, πρόκειται για περιστατικό που χρήζει πλήρους διερεύνησης για να διαπιστωθεί ποιος, πότε και γιατί προμήθευσε με αυτές τις χειροβομβίδες τον 48χρονο.

Ιδιαίτερα δε στην περίοδο που διανύουμε, με ενεργή τρομοκρατική απειλή λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, όπως άλλωστε προειδοποίησε και η Europol μόλις πριν από 48 ώρες. Γι’ αυτό και χαρτογραφείται κάθε επαφή του Σουδανού, καθώς ένα άτομο φυσικά ασταθές όπως αυτός θα μπορούσε ενδεχομένως να στρατολογηθεί από ακραία στοιχεία.

Την προανάκριση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έγινε έρευνα σε κατάλυμα στο κέντρο της Αθήνας που φέρεται να ζούσε ο 48χρονος.