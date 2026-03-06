Συναγερμός στη ΓΑΔΑ: Άντρας υποστήριξε ότι έχει εκρηκτικά και πως θα ανατιναχθεί – Συνελήφθη και ελέγχεται

0

Πάνω του βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες

Σήμανε συναγερμός στη ΓΑΔΑ, καθώς πτιν από λίγο εμφανίστηκε στη σκοπιά άντρας, αφρικανικής καταγωγής, ο οποίος υποστήριξε ότι πως έχει πάνω του εκρηκτικά.

Μάλιστα, έλεγε ότι θα ανατιναχθεί, όμως συνελήφθη και ελέγχεται.

Στο σημείο, λόγω της αστυνομικής επιχείρησης., υπήρξε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας από το ύψος της οδού Πανόρμου στο ρεύμα προς Πατησίων και στην οδό Δημητσάνας από το ύψος της λεωφόρου Αλεξάνδρας στην περιοχή των Αμπελοκήπων, μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Ωστόσο, από την στιγμή που προσήχθη ο άντρας, η κυκλοφορία των οχημάτων αποκαταστάθηκε.

Είχε τρεις χειροβομβίδες

Στην κατοχή του βρέθηκαν τρεις χειροβομβίδες, που εκ πρώτης όψεως φαίνονται αληθινές, αλλά αυτό θα διακριβωθεί από την εργαστηριακή έρευνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε πιάσει συζήτηση με τον αλλοδαπό, όποιος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Ο αστυνομικός τον απασχόλησε δίνοντας την ευκαιρία σε δύο άλλους συναδέλφους του που πλησίασαν από πίσω, να τον ακινητοποιήσουν και να του περάσουν χειροπέδες, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο άνδρας κρατούσε στο χέρι του μια χειροβομβίδα, αλλά δεν πρόλαβε να κάνει κάτι, ενώ είχε και ένα σακίδιο πλάτης, μέσα στο οποίο βρέθηκαν άλλες δύο χειροβομβίδες.

Όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, οι χειροβομβίδες φαίνονται αληθινές, αλλά θα εξεταστούν από πυροτεχνουργούς, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είναι πράγματι έτσι και αν είναι λειτουργικές.