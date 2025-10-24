Σοκ στους Αμπελόκηπους: Νεκρός από πυροβολισμό 50χρονος σκοπός στην ΓΑΔΑ

0

Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο «φως» δείχνουν αυτοκτονία.

Βρέθηκε νεκρός απόψε αστυνομικός των ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους. Τα πρώτα στοιχεία που έρχονται στο «φως» δείχνουν αυτοκτονία.

Ο 50χρονος, περίπου, άνδρας φαίνεται πως αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό του όπλο, κοντά στην έδρα των ΜΑΤ, μετέδωσε το Star.

Πρόκειται για αστυνομικό ο οποίος εκτελούσε χρέη σκοπού στη ΓΑΔΑ και διέμενε μόνιμα στην Ερέτρια, από όπου και εκτελούσε συχνά δρομολόγια στην Αθήνα.

Τα αίτια που τον οδήγησαν να βάλει τέλος στη ζωή του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.