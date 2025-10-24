Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του στο Κορωπί

Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στον 50χρονο που ξυλοκόπησε άγρια την σύζυγό του στο Κορωπί

Κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας είναι ο 50χρονος άντρας που ξυλοκόπησε βάναυσα την 40χρονη σύζυγο του , στο Κορωπί, μετά την ποινικής δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο Εισαγγελέας.

Ο 50χρονος κατηγορείται και για σωματική βλάβη σε βάρος ανηλίκου, καθώς χτύπησε ένα από τα παιδιά του.

Ενώπιον του Εισαγγελέα, ο δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο.

Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθεί τις επόμενες ημέρες για την απολογία του ο κατηγορούμενος.

Η γυναίκα, πολύ σοβαρά τραυματισμένη, νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός».

Ο 50χρονος κατηγορούμενος εμφανίζεται να είναι εκείνος που ειδοποίησε την αστυνομία παίζοντας θέατρο .

«Ελάτε, έγινε ληστεία. Εγώ δεν έχω καμία σχέση» φέρεται να είπε ,ωστόσο , φαίνεται πως δεν έπεισε τους αστυνομικούς καθώς πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 4χρονος γιος του που ήταν μπροστά στον άγριο ξυλοδαρμό είπε πως «ο μπαμπάς χτύπησε τη μαμά».