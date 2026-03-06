Δύο αμυντικές χειροβομβίδες είχε ο 48χρονος Σουδανός που συνελήφθη έξω από τη ΓΑΔΑ

0

Διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων

Δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου είχε τελικά στην κατοχή του ο 48χρονος Σουδανός υπήκοος, ο οποίος συνελήφθη έξω από τη ΓΑΔΑ απειλώντας με εκρηκτικά, σύμφωνα με τους πυροτεχνουργούς του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, που ολοκήρωσαν την έρευνα τους στο σημείο.

Σε ό,τι αφορά το περιστατικό που προκάλεσε συναγερμό και πανικό τις απογευματινές ώρες σήμερα, όπως ανακοινώθηκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, περί ώρα 18:00, ο 48χρονος αλλοδαπός, κινούμενος από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προσέγγισε την αστυνομική σκοπιά μπροστά στην είσοδο του κτιρίου της Γ.Α.Δ.Α., κρατώντας σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης και ανέφερε στον αστυνομικό σκοπό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά.

Από τις αστυνομικές δυνάμεις της Γ.Α.Δ.Α. και μετά την κινητοποίηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ./Γ.Α.Δ.Α.), περί ώρα 18:25', ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε, ενώ άμεσα μετέβη στο σημείο το αρμόδιο κλιμάκιο του τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών(Τ.Ε.Ε.Μ.), επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Από το κλιμάκιο Τ.Ε.Ε.Μ. περισυλλέχθηκαν δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου, ενώ στο σακίδιο που έφερε ο 48χρονος, διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη χωρίς τον εντοπισμό έτερων ευρημάτων.

Μετά την δέσμευσή του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας της Κρατικής Ασφάλειας, όπου εξετάζεται.