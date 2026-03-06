Πάνω από 55.000 οι συνολικές ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού μηχανισμού

0

Διαγραφές χρέους έως 33%, 25ετής επιμήκυνση στα στεγαστικά και η «ακτινογραφία» των απορρίψεων

Η δυναμική του εξωδικαστικού μηχανισμού διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και τον Φεβρουάριο του 2026, με το συνολικό πλήθος των επιτυχών ρυθμίσεων από την έναρξη λειτουργίας του εργαλείου να ανέρχεται πλέον σε 55.343. Η διαδικασία φαίνεται να κερδίζει έδαφος ως το κύριο μέσο διευθέτησης του ιδιωτικού χρέους, καθώς μόνο τον τελευταίο μήνα ολοκληρώθηκαν 2.055 νέες ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν αρχικές οφειλές ύψους 540,24 εκατ. ευρώ.

Τα ποσοστά «κουρέματος» ανά κατηγορία δανείου

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει ότι το μέσο κούρεμα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με τον τύπο της οφειλής και τις υφιστάμενες εξασφαλίσεις. Ειδικότερα:

Καταναλωτικά δάνεια: Καταγράφουν τη μεγαλύτερη μέση διαγραφή, η οποία αγγίζει το 33,22% .

Επιχειρηματικά δάνεια: Οι διαγραφές κινούνται κατά μέσο όρο στο 29,93% .

Στεγαστικά δάνεια: Λόγω των εμπράγματων εξασφαλίσεων (ακίνητα), το μέσο κούρεμα περιορίζεται στο 13% .

Οφειλές προς το Δημόσιο: Η μέση διαγραφή διαμορφώνεται στο 13,55% .

Συνολικά, το ποσό που έχει διαγραφεί μέσω του μηχανισμού ανέρχεται στα 5,48 δισ. ευρώ, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το 48,4% των ρυθμίσεων προς χρηματοδοτικούς φορείς περιλαμβάνει κούρεμα άνω του 30%.

Επιμήκυνση αποπληρωμής έως και 25 έτη

Πέρα από τη μείωση του κεφαλαίου, ο μηχανισμός προσφέρει σημαντική ανάσα μέσω της αύξησης των δόσεων. Η μέση διάρκεια αποπληρωμής διαμορφώνεται ως εξής:

25 έτη για τα στεγαστικά δάνεια .

19 έτη για τις επιχειρηματικές οφειλές .

16 έτη για τα χρέη προς το Δημόσιο .

14 έτη για τα καταναλωτικά δάνεια .

Γιατί απορρίπτονται οι αιτήσεις

Παρά τη γενική θετική εικόνα, ένα σημαντικό ποσοστό αιτημάτων δεν καταλήγει σε συμφωνία. Από την πλευρά των πιστωτών (Τράπεζες, Servicers), το 32,6% των απορρίψεων οφείλεται στην εκτίμηση ότι ο οφειλέτης έχει ανεπαρκή οικονομική δυνατότητα να εξυπηρετήσει ακόμα και τη ρυθμισμένη δόση.

Αντίστοιχα, από την πλευρά των οφειλετών, το 23% απορρίπτει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις στις πολυμερείς διαδικασίες. Το εντυπωσιακό είναι πως το 65,4% αυτών των απορρίψεων γίνεται χωρίς καμία αιτιολογία, ενώ το 20,4% δηλώνει αδυναμία εξυπηρέτησης της πρότασης.

Η κατάσταση στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια

Τα στοιχεία από τις συστημικές τράπεζες (Q4 2025) υπενθυμίζουν το μέγεθος του προβλήματος, καθώς το 50% των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) είναι ήδη καταγγελμένα. Σχεδόν το 15% των συνολικών κόκκινων δανείων βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης, με τη Eurobank και την Alpha Bank να εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά καταγγελμένων απαιτήσεων (57% και 52% αντίστοιχα επί των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών).

Κατηγορία οφειλής Μέσο κούρεμα Μέση διάρκεια (Έτη) Στεγαστικά 13% 25 Επιχειρηματικά 29,93% 19 Καταναλωτικά 33,22% 14 Δημόσιο 13,55% 16

Κατανομή δανείων των servicers

Κατανομή δανείων στις τράπεζες