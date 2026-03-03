0

Βρέθηκαν ναρκωτικά και όπλο

Αστυνομική επιχείρηση στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκε το πρωί από στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Β. Ελλάδος.

Παρουσία δικαστικού εκπροσώπου έγιναν έρευνες σε τέσσερα σπίτια, ενώ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οκτώ συσκευασίες κοκαΐνης (βάρους 39,2 γραμμαρίων), μία συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης (0,70 γραμμάρια), μία κυνηγετική καραμπίνα (για την οποία δεν είχε εκδοθεί η απαιτούμενη άδεια), ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας με υπολείμματα ναρκωτικής ουσίας και δύο ποδήλατα εντός εργοστασιακής συσκευασίας, η νόμιμη κατοχή των οποίων ερευνάται.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, για την καραμπίνα, κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων 52χρονος, ο οποίος συνελήφθη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα, ενώ για τα ναρκωτικά ταυτοποιήθηκε 55χρονος (αλλοδαπός), σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία.