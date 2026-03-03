Ταυτοποιήθηκαν τέσσερα ακόμη άτομα για το επεισόδιο με οπαδικά κίνητρα στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης

0

Τι έδειξε η έρευνα των αστυνομικών

Ακόμη τέσσερα άτομα ταυτοποιήθηκαν για εμπλοκή στο επεισόδιο, με οπαδικό υπόβαθρο, το οποίο συνέβη το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, σε ταβέρνα, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Η εμπλοκή τους προέκυψε από την συνεχιζόμενη έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαλκηδόνας. Πρόκειται για τέσσερα νεαρά άτομα- 17, 19, 20 και 21 ετών, που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για το ίδιο επεισόδιο, μαζί με έναν 22χρονο κι έναν 30χρονο που ταυτοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή.

Υπενθυμίζεται ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μπήκαν στο κατάστημα, προκαλώντας φραστικό επεισόδιο με επτά θαμώνες, ορισμένοι εκ των οποίων φορούσαν διακριτικά αθλητικής ομάδας. Παρεμβαίνοντας, προκειμένου να κατευνάσουν τα πνεύματα, ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού και μέλη της οικογένειάς του δέχθηκαν απειλές και ύβρεις, με τους δράστες να σπάνε το τζάμι της κεντρικής εισόδου, ενώ ένας εκ των κατηγορουμένων επιτέθηκε με ζώνη στον 17χρονο γιο του ιδιοκτήτη, τραυματίζοντας τον ελαφρά.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ αφορά τα αδικήματα του νόμου περί αθλητισμού, της εξύβρισης, της απειλής, της σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.