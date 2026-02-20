Βίντεο-ντοκουμέντο δείχνει αρχιφύλακα και εκτελεστή πριν και μετά τη δολοφονία στον Δομοκό

0

Σημαντικό στοιχείο είναι να βρεθεί πώς πέρασε το όπλο στις φυλακές για την «εκτέλεση» του Έλληνα ισοβίτη

Καλά μελετημένη φαίνεται ότι ήταν η δολοφονία του Έλληνα ισοβίτη στις Φυλακές Δομοκού, όμως νέα στοιχεία δίνει το βίντεο που βρίσκεται στα χέρια των ερευνητών. Στο υλικό αποτυπώνονται οι κινήσεις του καθ’ ομολογίαν Βούλγαρου δράστη, τους αρχιφύλακα που κατηγορείται ως συνεργός και του Έλληνα ισοβίτη λίγο πριν τον σκοτώσουν.

Στις 18:49, κάμερα καταγράφει τον δράστη να πλησιάζει το κελί του θύματος.

Ένα λεπτό αργότερα, οι δύο άνδρες απομακρύνονται μαζί από την πτέρυγα.

Στις 18:52 εμφανίζονται στον χώρο του υπαρχιφυλακείου, όπου συναντούν έναν ακόμη κρατούμενο και τον αρχιφύλακα.

Λίγα λεπτά μετά, στις 18:56, ο δράστης, το θύμα και ο αρχιφύλακας κατευθύνονται προς το πρώην αρχιφυλακείο. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν καλύπτεται από κάμερες ασφαλείας. Εκεί σημειώθηκε η δολοφονία.

Το «τυφλό» σημείο

Το γεγονός ότι το πρώην αρχιφυλακείο δεν διαθέτει κάμερα βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Οι Αρχές εξετάζουν αν ο χώρος είχε επιλεγεί γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Λίγο πριν τις 19:00, δύο σωφρονιστικοί υπάλληλοι καταγράφονται να κινούνται γρήγορα στον διάδρομο, έχοντας ενημερωθεί για όσα είχαν συμβεί. Το βίντεο που προβλήθηκε από το MEGA αποτυπώνει τη στιγμή της κινητοποίησης μετά τους πυροβολισμούς.

Οι διαφορετικές εκδοχές

Ο αρχιφύλακας συνελήφθη και κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία ισοβίτη στις Φυλακές Δομοκού. Στις καταθέσεις που έχουν ληφθεί, αναφορές κάνουν λόγο για συχνές εντάσεις το προηγούμενο διάστημα μεταξύ του ίδιου και του θύματος.

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση στο πρώην αρχιφυλακείο, ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι οι κρατούμενοι του ζήτησαν να κανονίσει το ραντεβού. Μάρτυρας, ωστόσο, φέρεται να ανέφερε πως άκουσε τους κρατούμενους να λένε ότι ο αρχιφύλακας ήταν εκείνος που τους κάλεσε.

Στην πρώτη του κατάθεση ο αρχιφύλακας φέρεται να είπε ότι είδε τον δράστη να πυροβολεί δύο φορές. Σε επόμενη κατάθεση δεν επανέλαβε την ίδια περιγραφή, παραδεχόμενος πάντως ότι το περιστατικό εκτυλίχθηκε μπροστά του.

Πώς πέρασε το όπλο στην φυλακή

Παράλληλα, ερευνάται πώς το όπλο εισήχθη στο σωφρονιστικό κατάστημα και πώς πέρασε από τις μαγνητικές πύλες ελέγχου. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η διαδρομή που ακολούθησε ούτε ο τρόπος με τον οποίο κατέληξε στα χέρια του δράστη.

Η έρευνα για τη δολοφονία στις Φυλακές Δομοκού βρίσκεται σε εξέλιξη, με το βιντεοληπτικό υλικό να αποτελεί βασικό στοιχείο για τη σύνθεση του παζλ των γεγονότων.