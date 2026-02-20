Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: «Ήμουν σε αυτοάμυνα», ισχυρίστηκε ο Βούλγαρος – Απολογείται ο αρχιφύλακας

0

Με δύο σφαίρες στο κεφάλι σκότωσαν 47χρονο Έλληνα βαρυποινίτη

Τρεις ώρες διήρκεσε η απολογία στον ανακριτή Λαμίας του 38χρονου Βούλγαρου, δράστη του εγκλήματος που σημειώθηκε στο Αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού την περασμένη Κυριακή, με θύμα έναν 47χρονο Έλληνα βαρυποινίτη.

Ο 38χρονος επανέλαβε και ενώπιον του ανακριτή τους ισχυρισμούς του, ότι δηλαδή το θύμα ήταν εκείνο που τον κάλεσε να μεταβούν μαζί στον αρχιφύλακα των φυλακών. Υποστήριξε πως τον «χρησιμοποίησε», καθώς, όπως ανέφερε, «η επίσκεψη στον αρχιφύλακα πρέπει να γίνεται από δύο κρατούμενους». Επιβεβαίωσε επίσης ότι στο μικρό «τυφλό» δωμάτιο, όπου δεν υπάρχουν κάμερες, βρίσκονταν τρία άτομα. Το θύμα, ο ίδιος και ο αρχιφύλακας.

Στην απολογία του υποστήριξε ακόμη ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καθώς, όπως ανέφερε, «το θύμα έβγαλε πιστόλι από τη δεξιά τσέπη και απείλησε τον αρχιφύλακα». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, αντέδρασε, μπήκε στη μέση για να αποτρέψει τα χειρότερα και πυροβόλησε, χωρίς να έχει προσχεδιάσει να αφαιρέσει τη ζωή του θύματος. Τόνισε ότι βρέθηκε μπροστά σε μια κατάσταση όπου δεν είχε, κατά την άποψή του, πολλά περιθώρια διαφορετικής αντίδρασης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου υπεράσπισης, Θανάση Τάρτη, «ο εντολέας μου ό,τι έκανε, το έκανε για να σώσει πρώτα τη ζωή του αρχιφύλακα και σε δεύτερο στάδιο τη δική του ζωή. Αφαίρεσε το όπλο και το χρησιμοποίησε σε βάρος του θύματος ακριβώς γιατί βρέθηκε σε μια κατάσταση που δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν γινόταν διαφορετικά».

Ο ίδιος, αναφερόμενος στο 47χρονο θύμα, υποστήριξε πως «…ήταν ο αρχηγός της φυλακής. Ήταν ο boss της φυλακής», ενώ προσέθεσε με έμφαση ότι «έκανε το κουμάντο μέσα στη φυλακή. Έλεγχε τα πάντα. Για να πας να συναντήσεις τον αρχιφύλακα έπρεπε να πας μαζί του».

Ο κ. Τάρτης περιέγραψε επίσης ότι, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κατηγορουμένου, το θύμα ζήτησε από τον δράστη να πάνε μαζί στον αρχιφύλακα για να συζητήσουν θέματα που σχετίζονταν με δίκη η οποία εκκρεμεί στον Άρειο Πάγο και αφορούσε την έκδοση του δράστη στην Ολλανδία.

Παράλληλα, ο κ. Τάρτης ανέφερε ότι υπέβαλε αίτημα στον ανακριτή για τη διενέργεια αναπαράστασης του περιστατικού εντός των Φυλακών Δομοκού, σημειώνοντας πως «ελπίζω αυτό το αίτημά μας να γίνει αποδεκτό από τον κ. ανακριτή», ενώ συμπλήρωσε ότι «έτσι θα επιβεβαιωθούν οι ισχυρισμοί που έχουν ήδη κατατεθεί στις ανακριτικές Αρχές και θα αποσαφηνιστούν κρίσιμες λεπτομέρειες της υπόθεσης».

Μεταφέροντας την άποψη του εντολέα του, ο κ. Τάρτης υποστήριξε ακόμη ότι οι σχέσεις ανάμεσα στο θύμα και τον αρχιφύλακα «δεν ήταν ούτε καλές ούτε κακές». Αναφέρθηκε, ωστόσο, στο γεγονός ότι λίγα 24ωρα πριν το περιστατικό ο αρχιφύλακας «είχε εντοπίσει μετά από έρευνα ένα κινητό τηλέφωνο στο κελί του θύματος» και ότι «ο αρχιφύλακας είχε ζητήσει την μετάθεση του θύματος για άλλες φυλακές».

Απολογείται ο αρχιφύλακας

Λίγο μετά τις 3:30 το απόγευμα πέρασε το κατώφλι του Ανακριτή Λαμίας και ο αρχιφύλακας, προκειμένου να δώσει τη δική του απολογία. Μεταφέρθηκε στα δικαστήρια κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, καθώς μέχρι εκείνη τη στιγμή κρατούνταν στην Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας. Ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει σε ερωτήσεις κατά την προσαγωγή του, ωστόσο νωρίτερα είχε δίωρη συζήτηση με τον συνήγορό του, Δημήτριο Γκαβέλα, στο κτίριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

Λίγο πριν περάσει ο αρχιφύλακας την πόρτα του ανακριτή, ο συνήγορός του κ. Γκαβέλας, μιλώντας στους δημοσιογράφους, εξέφρασε τα συλλυπητήρια του εντολέα του προς την οικογένεια του θύματος και επανέλαβε ότι «ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τι δυστυχώς πρόκειται να συμβεί στον συγκεκριμένο χώρο. Βρέθηκε προ μίας απρόοπτης κατάστασης και φυσικά αρνείται τα αποδιδόμενα στο κατηγορητήριο. Εγώ θα πω για μια αθεμελίωτη εικασία, ότι δηλαδή ο ίδιος ζήτησε να κατέβει ο Παπαδάτος στον παλαιό χώρο του Υπαρχιφυλακείου…». Συμπλήρωσε δε ότι «δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στοιχείο στη δικογραφία από το οποίο να προκύπτει ή να αποδεικνύεται ότι γνώριζε ή ότι είχε προσυνεννοηθεί ο εντολέας μου με τον οποιονδήποτε». Απαντώντας σε ερωτήσεις για το αν ο αρχιφύλακας είχε καλέσει το θύμα στο γραφείο του, υποστήριξε πως «όχι, δεν τον είχε καλέσει… Πήγε μόνος του ο Παπαδάτος…».

Αναφερόμενος στα γεγονότα στο «τυφλό» δωμάτιο, σημείωσε ότι «η ανθρωποκτονία συνέβη διότι ο έτερος κατηγορούμενος κατάλαβε ότι κάτι πρόκειται να συμβεί. Αυτοί είναι οι ισχυρισμοί των δύο κατηγορουμένων…», αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς, όπως είπε «εγώ δεν μπορώ να αναφέρω πράγματα τα οποία θα αναφερθούν στο ανακριτικό γραφείο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι ο έτερος κατηγορούμενος προσπάθησε να αμυνθεί».

Η απολογία του αρχιφύλακα συνεχίζεται, ενώ με την ολοκλήρωσή της αναμένεται και οι δύο κατηγορούμενοι να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, που θα αποφασίσει μαζί με τον ανακριτή για το εάν θα προφυλακιστούν ή όχι.