Οικογενειακή τραγωδία στο Ηράκλειο Κρήτης: Ένας 64χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα τον αδερφό του – Τσακώθηκαν για τα κλειδιά του αυτοκινήτου

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία του χωριού Μάρθα του Δήμου Βιάννου στο Ηράκλειο Κρήτης, από την αδελφοκτονία που σημειώθηκε στην περιοχή τους το βράδυ του Σαββάτου (14/2). Όπως λένε, πρόκειται για ένα φιλήσυχο χωριό στο οποίο ζουν κάποιες δεκάδες κάτοικοι όπου κανείς δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο.

«Άλλο να υπάρχει ένταση μεταξύ αδελφών και άλλο αυτό το κακό που έγινε», τόνισαν κάτοικοι της Μάρθας που ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν την τραγωδία που σημειώθηκε στο μικρό χωριό τους.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μιχάλης Ανέθρεπτάκης ανέφερε ότι «η τοπική κοινωνία πενθεί» και πώς δεν θα υπάρχουν λόγια για να περιγραφεί αυτό που έγινε.

Τα δύο αδέλφια φέρεται να ζούσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα μαζί, στο πατρικό τους σπίτι στο χωριό, χωρίς να λείπουν οι στιγμές έντασης μεταξύ τους.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ, με τον 64χρονο άνδρα να επιτίθεται με μαχαίρι στον 67χρονο αδερφό του και να του προκαλεί θανατηφόρα τραύματα. Λίγο μετά το φονικό ο 64χρονος δράστης συνελήφθη και σήμερα λίγο μετά τις 12:00 οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθούν ποινικές διώξεις, αλλά και να οριστεί ημερομηνία για την απολογία του.

Πώς έγινε το φονικό

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 19:40 χθες το απόγευμα, ο 64χρονος τηλεφώνησε στο Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, αναφέροντας ότι διαπληκτιζόταν με τον 67χρονο αδερφό του μέσα στο σπίτι τους. Η αιτία του επεισοδίου, όπως δήλωσε ο ίδιος, ήταν μια φαινομενικά ασήμαντη διαφωνία για τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 64χρονο τη στιγμή που εξερχόταν από το σπίτι. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, ο δράστης παραδέχτηκε ότι είχε σκοτώσει τον αδερφό του. Οι αστυνομικοί τον απομάκρυναν από τον χώρο και κατά τον έλεγχο στο εσωτερικό του σπιτιού διαπίστωσαν ότι ο 67χρονος βρισκόταν νεκρός σε δωμάτιο, φέροντας πολλαπλά τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον τράχηλο και ένα σοβαρό τραύμα στην κοιλιά, όπου το μαχαίρι παρέμενε καρφωμένο.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε στο Α.Τ. Βιάννου, όπου εξετάστηκε από αξιωματικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου και ομολόγησε την πράξη του, δίνοντας λεπτομέρειες για το τι προηγήθηκε. Όπως φαίνεται, οι προσωπικές και οικογενειακές διαφορές οδήγησαν σε αυτήν την τραγωδία.

Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία και συνελήφθη, ενώ πρόκειται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηρακλείου. Στο σπίτι μετέβησαν αξιωματικοί της Υ.Δ.Ε.Ε. Ηρακλείου και κλιμάκιο της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής για να διενεργήσει αυτοψία στον χώρο.

Τα δύο αδέλφια διέμεναν το τελευταίο διάστημα στο ίδιο σπίτι, ενώ το θύμα είχε ζήσει για αρκετά χρόνια στο Ηράκλειο πριν επιστρέψει στη Μάρθα.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του CRETA24, οι δύο άνδρες είχαν στο παρελθόν έντονες διαφωνίες. Παρότι είχαν ξαναέρθει σε επαφή και έδειχναν να έχουν συμφιλιωθεί, φαίνεται πως οι εντάσεις δεν είχαν εκλείψει. Ο 67χρονος ήταν διαζευγμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενώ ο 64χρονος, σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ζούσε απομονωμένος και αντιμετώπιζε προβλήματα συμπεριφοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φερόμενος ως δράστης είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για περιστατικά βίας, στα οποία είχε κάνει χρήση κυνηγετικού όπλου.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη χθες (14.02.2026) το βράδυ σε περιοχή του Δήμου Βιάννου από αστυνομικούς τους Αστυνομικού Τμήματος Βιάννου, 64χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία και παραβάσεις Νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακής βίας.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (14.02.2026) ο 64χρονος κατόπιν διαπληκτισμού με τον 67χρονο αδελφό του τον τραυμάτισε θανάσιμα με χρήση αιχμηρού αντικειμένου.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.