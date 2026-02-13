Πρακτικά έτοιμοι οι πέντε σταθμοί του Μετρό στην Καλαμαριά

0

Πριν από το καλοκαίρι η παράδοση του έργου

«Πρακτικά έτοιμοι» είναι οι πέντε σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και στόχος είναι το έργο να παραδοθεί πριν από το καλοκαίρι του 2026, όπως επισήμανε ο υφυπουργός Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8 FM.

«Μια μεγάλη παρέμβαση την οποία προχωράμε, είναι ότι συνδυάζουμε -και αυτό είναι και ένα ζήτημα ασφαλείας πολύ σημαντικό- την παράδοση του Μετρό με την κατασκευή της οδού Πόντου, ενός δρόμου ο οποίος παραμένει αδιάνοιχτος ακριβώς πάνω από τους σταθμούς της Καλαμαριάς, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτές τις μέρες υπογράψαμε με τον υπουργό, Χρίστο Δήμα, την απόφαση με την οποία το έργο αυτό ανακηρύσσεται ως έργο εθνικής σημασίας» συμπλήρωσε ο κ. Ταχιάος, ενώ υπενθύμισε ότι από τη Δευτέρα επανέρχεται το κανονικό ωράριο λειτουργίας του Μετρό, από τις 5.30 το πρωί, αντί του προσωρινά ισχύοντος το τελευταίο διάστημα (06:30 τις καθημερινές και 08:00 το Σάββατο και την Κυριακή).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του Μετρό Θεσσαλονίκης, Thema Α.Ε., η απόφαση ελήφθη λόγω της προόδου των δοκιμών για την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά. Αναφερόμενος γενικά στο Μετρό Θεσσαλονίκης, ο κ.Ταχιάος σημείωσε πως το έργο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος ότι το πώς σχεδιάζεις την κατασκευή ενός Μετρό παίζει τον ρόλο του στο τελικό αποτέλεσμα, «με την έννοια ότι έχουμε έξι διαφορετικές συμβάσεις και η ταυτόχρονη πιστοποίηση και των έξι έχει αποδειχθεί ότι είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση».