Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό

Χωρίς ανταπόκριση με Γραμμή 3 - Ενεργοποιήθηκε εναλλακτική σύνδεση με τη λεωφορειακή Χ15

Αποκαταστάθηκε μετά τις 10 πμ η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό, η οποία είχε διακοπεί νωρίτερα το πρωί λόγω απόπειρας αυτοκτονίας. Η κίνηση των συρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη Γραμμή Ανθούπολη - Ελληνικό.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το πρωί, προσωρινές αλλαγές στην κυκλοφορία της Γραμμής 2 (κόκκινη) του Μετρό έφερε μία απόπειρα αυτοκτονίας στον σταθμό «Σύνταγμα». Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια εκτελούνται προσωρινά στα τμήματα «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Ακρόπολη – Ελληνικό», ενώ ο σταθμός «Σύνταγμα» για τη Γραμμή 2 παραμένει εκτός λειτουργίας.

Η ίδια ενημέρωση διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση μεταξύ Γραμμής 2 και Γραμμής 3 στον «Σύνταγμα». Ωστόσο, ο σταθμός «Σύνταγμα» για τη Γραμμή 3 παραμένει ανοιχτός και λειτουργεί κανονικά για τη μπλε γραμμή.

Εναλλακτική μετακίνηση: Χ15 για σύνδεση «Συγγρού-Φιξ» – «Πανεπιστήμιο»

Για τη διευκόλυνση των επιβατών, η ΣΤΑΣΥ αναφέρει ότι το τμήμα «Συγγρού-Φιξ – Πανεπιστήμιο» συνδέεται μέσω της λεωφορειακής γραμμής Χ15. (ΣΤΑΣΥ)

Σημειώνεται ότι ο ΟΑΣΑ έχει ήδη δημοσιεύσει πληροφορίες για την προσωρινή Χ15 (στάσεις/τοποθεσίες), ώστε οι μετακινήσεις στο κέντρο να γίνονται με σαφές «σημείο αναφοράς» και λιγότερη σύγχυση στο πεδίο.

Η Γραμμή 2 βρίσκεται και σε περίοδο έκτακτων ρυθμίσεων

Ανεξάρτητα από το σημερινό συμβάν, η ΣΤΑΣΥ έχει ανακοινώσει ότι από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου εφαρμόζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2, με σταθμούς όπως «Σύνταγμα» (Γραμμή 2), «Ακρόπολη», «Συγγρού-Φιξ» και «Νέος Κόσμος» να κλείνουν νωρίτερα (21:40) από Κυριακή έως Πέμπτη, ενώ ο «Σύνταγμα» στη Γραμμή 3 παραμένει ανοιχτός. Το πλαίσιο αυτό είναι χρήσιμο για να μην μπερδεύονται οι επιβάτες μεταξύ προγραμματισμένων και έκτακτων αλλαγών.

