Επιστρέφει το Μετρό Θεσσαλονίκης από Δευτέρα στις 05:30 καθημερινά

Τέλος στο προσωρινό ωράριο, λόγω προόδου στις δοκιμές για την επέκταση προς Καλαμαριά, σύμφωνα με τη Thema A.E

Σε κανονικό ωράριο επανέρχεται από τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου η έναρξη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης Thema A.E., η γραμμή θα ξεκινά τη λειτουργία της όλες τις ημέρες της εβδομάδας στις 05:30, αντί του προσωρινού ωραρίου που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Μέχρι τώρα, η πρώτη αναχώρηση γινόταν στις 06:30 τις καθημερινές και στις 08:00 το Σάββατο και την Κυριακή, ενώ από τις 16/2 η εκκίνηση «ενοποιείται» στις 05:30 για όλες τις ημέρες.

Τι μένει ίδιο: λήξη στις 23:00

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η λήξη της λειτουργίας παραμένει στις 23:00 μέχρι νεωτέρας. Υπογραμμίζεται επίσης ότι το ωράριο αφορά την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση συρμών από τους δύο τερματικούς σταθμούς:

«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»

«Νέα Ελβετία»

Γιατί αλλάζει τώρα το ωράριο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη λόγω της προόδου των δοκιμών που αφορούν την επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά.

Υπενθύμιση για τα εισιτήρια

Στην ίδια ενημέρωση υπενθυμίζεται ότι τα εισιτήρια είναι επαναφορτιζόμενα και προτείνεται, για καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών και με περιβαλλοντικό όφελος, η επαναφόρτιση στα αυτόματα μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων για τις επόμενες διαδρομές.