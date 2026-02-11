Αυξημένες αποζημιώσεις για τους εγκλωβισμένους στον Οδοντωτό από την Hellenic Train

0

Τι άλλαξε μετά τη νέα συμφωνία

Μεγάλη ταλαιπωρία καταγράφηκε για ακόμη μια φορά στον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο και το τουριστικό δρομολόγιο των Καλαβρύτων. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, 77 επιβάτες παρέμειναν εγκλωβισμένοι για περισσότερες από 3 ώρες λόγω βλάβης του συρμού. Κατόπιν παρέμβασης της ΕΜΑΚ, οι επιβάτες επέστρεψαν τελικά με ασφάλεια στο Διακοπτό, ενώ η Hellenic Train με σχετική ανακοίνωσή προανήγγειλε την αποζημίωση του 100% των εισιτηρίων των επιβατών.

Το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται επιβάτες και ελληνικό δημόσιο προκύπτει από τη νέα σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας και του υπουργείου Μεταφορών και είναι σημαντικά αυξημένες, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πιο συγκεκριμένα, για περιπτώσεις όπως αυτή που σημειώθηκε στον Οδοντωτό με πολύωρες καθυστερήσεις, από τη νέα συμφωνία προβλέπεται ότι ο ιταλικός όμιλος:

1. Αποζημιώνει 100% του κόστους του εισιτηρίου για το σύνολο των επιβατών εάν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 2 ώρες ή ακυρωθεί το δρομολόγιο.

2. Αποζημιώνει 100% του κόστους συνδρομής της ΕΜΑΚ εφόσον αυτή κληθεί να εισφέρει.

Και παράλληλα:

● Σε περίπτωση μη εκτέλεσης του δρομολογίου, είναι αυτονόητο ότι δεν λαμβάνει την κρατική χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο δρομολόγιο, ενώ παράλληλα, καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο το 100% του κόστους εκτέλεσης του δρομολογίου.

● Σε περίπτωση που τελικά εκτελεστεί το δρομολόγιο με καθυστέρηση:

- έως 180 λεπτά, καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο το 50% του κόστους εκτέλεσης του δρομολογίου

- άνω των 3 ωρών, καταβάλει στο ελληνικό δημόσιο το 100% του κόστους εκτέλεσης του δρομολογίου

- και για κάθε μία επιπρόσθετη ώρα καθυστέρησης άνω των 3 ωρών, καταβάλει επιπλέον ποσό ισάξιο με το 100% του κόστους εκτέλεσης δρομολογίου

καθυστέρηση 2 ωρών → αποζημίωση προς το δημόσιο ύψους 50% του κόστους

καθυστέρηση 3 ωρών → αποζημίωση προς το δημόσιο ύψους 100% του κόστους

καθυστέρηση 4 ωρών → αποζημίωση προς το δημόσιο ύψους 200% του κόστους

καθυστέρηση 5 ωρών → αποζημίωση προς το δημόσιο ύψους 300% του κόστους

Σημαντικό θεωρείται επίσης ότι εάν οι ακινητοποιήσεις λόγω βλάβης στο τροχαίο υλικό εντός ενός έτους ξεπεράσουν το 10%, η Hellenic Train οφείλει αποζημίωση προς το ελληνικό δημόσιο ύψους 1 εκατ. ευρώ.