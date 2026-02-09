Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο – Πειραιάς – Κιάτο λόγω πυρκαγιάς

0

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Hellenic Train

Σημαντικές καθυστερήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Κιάτο - Πειραιάς - Κιάτο αναμένονται λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου. Λόγω του παραπάνω συμβάντος, η Hellenic Train γνωστοποιεί πως από τις 20:59 και έως τις 21:26, ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στη γραμμή Κιάτο - Πειραιάς - Κιάτο, κατόπιν εντολής της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Ειδικότερα:

η αμαξοστοιχία 2300 (Πειραιάς - Κιάτο) με 140 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό 'Ανω Λιοσίων και αναχώρησε με 26 λεπτά καθυστέρηση,

η αμαξοστοιχία 1329 (Κιάτο - Πειραιάς) με 110 επιβάτες παρέμεινε στον Σταθμό Ασπροπύργου και αναχώρησε με 54 λεπτά καθυστέρηση,

η αμαξοστοιχία 2301 (Κιάτο - Πειραιάς) περέμεινε στον Σταθμό Μεγάρων με 50 επιβάτες και αναχώρησε με 4 λεπτά καθυστέρηση.

Τέλος, η εταιρεία αναφέρει στην ενημέρωσή της πως «βρισκόταν σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και έγκαιρη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, το οποίο ευχαριστεί για την κατανόηση».