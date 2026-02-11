Ακινητοποιήθηκε στα Νιάματα ο Οδοντωτός – Ταλαιπωρία για 77 επιβάτες

0

Πυροσβεστικές δυνάμεις και συνεργεία της ΕΜΟΔΕ έχουν φτάσει στο σημείο

Ξανά ακινητοποιήθηκε ο συρμός του Οδοντωτού σιδηροδρόμου Διακοφτού -Καλαβρύτων με αποτέλεσμα 77 επιβάτες και 8 άτομα προσωπικό να υπόκεινται σε ταλαιπωρία. Πυροσβεστικές δυνάμεις και συνεργεία της ΕΜΟΔΕ έχουν φτάσει στο σημείο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train η αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε κοντά στην περιοχή Νιάματα. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα, εστάλη εφεδρική αμαξοστοιχία προς παροχή συνδρομής, αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Ωστόσο, εξαιτίας της σοβαρότητας της βλάβης και οι δύο αμαξοστοιχίες ακινητοποιήθηκαν σε σημείο με περιορισμένη πρόσβαση. Οι 77 επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους και τελούν υπό τη συνεχή μέριμνα του προσωπικού της εταιρείας, το οποίο παραμένει στο πλευρό τους παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη της κατάστασης.