Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς σε Μενίδι και Φυλή – Ξήλωσαν παράνομα καλώδια 520 μέτρων

Έγιναν 12 συλλήψεις

Μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε την Τρίτη (10/2) σε Μενίδι και Φυλή.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. που βρέθηκαν στο σημείο ξηλώθηκαν 520 μέτρα καλώδια με τα οποία οι επιτήδειοι έκλεβαν ρεύμα.

Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο σε σπίτια και προχώρησαν σε 12 συλλήψεις ατόμων για ρευματοκλοπή. Με τη συνδρομή ειδικού συνεργείου, όπως μεταδίδει το ERTNews ξηλώθηκαν τα καλώδια τα οποία τροφοδοτούσαν με ρεύμα σπίτια στους καταυλισμούς.