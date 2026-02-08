Δύο τραυματίες από επιθέσεις με μαχαίρι για οπαδική βία στο Γαλάτσι – Aνθρωποκυνηγητό της ΕΛ.ΑΣ. για τους δράστες

0

Όλο το χρονικό

Δύο αιματηρές επιθέσεις σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (7/2) στην περιοχή του Γαλατσίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο πριν τις 8 το βράδυ εντοπίσθηκε αιμόφυρτος στην οδό Ερνέστου Κουρτίου ένας 32χρονος με διαμπερές τραύμα στο γλουτό.

Αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν σε ένα κάδο απορριμμάτων στην οδό Στεφανοπούλου ένα μαχαίρι, που ίσως συνδέεται με το περιστατικό.

Λίγα λεπτά αργότερα στην οδό Παρθενόπης 5 άτομα επιτέθηκαν σε ένα 26χρονο με αιχμηρό αντικείμενο προκαλώντας του ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές πριν επιτεθούν οι άγνωστοι στον 26χρονο τον ρώτησαν τι ομάδα είναι.

Και τα δύο θύματα των επιθέσεων μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας. Η ΕΛ.ΑΣ. έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των δραστών.

Με διαφορά λίγων λεπτών χθες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews σημειώθηκαν οι δύο επιθέσεις, σε πολύ κοντινή απόσταση και με διαφορά λίγων λεπτών οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους, αφού είχε προηγηθεί συμπλοκή μεταξύ των τραυματιών.

Στην ουσία πρόκειται για το ίδιο οπαδικό περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα στα Τουρκοβούνια, σε ένα απόμερο σημείο, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει ένα κυνηγητό στα γύρω στενά, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πέντε, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, δράστες να τραυματίσουν με μαχαίρι στον γλουτό τον 32χρονο, καθώς και στο στήθος τον 25χρονο φίλο του.

Γνωστός στις Αρχές ο ένας τραυματίας

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, όπου σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, σε απόμερο σημείο στα Τουρκοβούνια, συναντήθηκαν οι δύο παρέες, τα πέντε άτομα δηλαδή και οι δύο νεαροί, θύματα της επίθεσης.

Τότε ακολούθησε μία άγρια συμπλοκή, στη συνέχεια ο 32χρονος με τον 25χρονο φίλο του προσπάθησαν να διαφύγουν και τότε ένας από τους πέντε δράστες έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε στον γλουτό τον 32χρονο, ο οποίος στην προσπάθειά του να διαφύγει από τα γύρω στενά, βγήκε στον κεντρικό δρόμο, εκεί όπου λίγη ώρα αργότερα, φωνάζοντας και καλώντας σε βοήθεια από τους περαστικούς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα υπήρχε ένα κυνηγητό στην ακριβώς αντίθετη πλευρά του δρόμου, εκεί όπου οι δράστες κυνηγούσαν με αυτοκίνητο τον 25χρονο. Αφού τον εντόπισαν κατέβηκαν από το όχημα, όπου μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας από τους δράστες έβγαλε και όπλο και απείλησε τον 25χρονο, χωρίς ωστόσο να τον τραυματίσει, τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και στη συνέχεια τον τραυμάτισαν με το μαχαίρι στο στήθος. Το θύμα τη γλίτωσε μόνο με κάποιες ελαφριές εκδορές.

Στη συνέχεια οι δράστες επιβιβάστηκαν στο Ι.Χ. και διέφυγαν προς τον κεντρικό δρόμο του Γαλατσίου, την Αγίας Γλυκερίας, εκεί όπου σε κάποιον κάδο απορριμμάτων πέταξαν το μαχαίρι της επίθεσης και οι αστυνομικοί το βρήκαν λίγη ώρα αργότερα.

Τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την έρευνα που έχει κάνει η ΕΛ.ΑΣ. ένας από τους δύο τραυματίες είχε τραυματιστεί στο παρελθόν κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα στο Περιστέρι, καθώς τότε είχε σκάσει μία κροτίδα στα χέρια του, οπότε είναι πρόσωπο το οποίο ήταν γνωστό στις αρχές.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν στοιχεία και υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τους δράστες αυτής της άγριας οπαδικής επίθεσης.