Αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα

Έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί σήμερα (10/2) αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε περιοχές της Αττικής για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποία προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων, απάτες και πλαστογραφίες.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 8 μέλη της οργάνωσης, ενώ διενεργούνται έρευνες σε οικίες, χώρους στάθμευσης και άλλους χώρους.

Παράλληλα οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει ποσότητες ναρκωτικών και κλεμμένα οχήματα.