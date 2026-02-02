Ανήλικοι χτύπησαν συνομήλικο τους και συνελήφθησαν στον Άγιο Νικόλαο

0

Χειροπέδες και στους γονείς τους

Στη σύλληψη δύο ανηλίκων στον Άγιο Νικόλαο για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος επίσης ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου και του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο ανήλικοι αφού λογομάχησαν με τον επίσης ανήλικο, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες με τα χέρια. Επίσης, όπως έγινε γνωστό, εκτός από την άμεση σύλληψη των ανήλικων δραστών, συνελήφθησαν και οι γονείς τους (ένας 54χρονος αλλοδαπός και ένας 57χρονος ημεδαπός) για παραμέληση της εποπτείας τους.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.