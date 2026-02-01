«Πνίγηκε» ο Αγιόκαμπος Λάρισας: Η θάλασσα βγήκε στη στεριά, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα – Νέα προειδοποίηση της ΕΜΥ

0

Έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώνονται από τις πρώτες πρωινές ώρες στα παράλια της Λάρισας και σε περιοχές του Δήμου Αγιάς, με ισχυρές βροχοπτώσεις και πολύ δυνατούς ανέμους.

Η αυξημένη ένταση των φαινομένων είχε ως αποτέλεσμα την υπερχείλιση χειμάρρων, ενώ σε ορισμένα σημεία των παραθαλάσσιων δρόμων η θάλασσα πέρασε στο οδόστρωμα, δημιουργώντας προβλήματα στη διέλευση των οχημάτων. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον Δήμο Αγιάς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές.

Σημαντικές ποσότητες νερού έχουν συσσωρευτεί σε βασικούς οδικούς άξονες από τη Λάρισα έως τα παράλια, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να απευθύνουν συστάσεις προς τους οδηγούς για περιορισμό των μετακινήσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε το πρωί σύσκεψη με τη συμμετοχή αντιπεριφερειαρχών και της Πολιτικής Προστασίας. Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση παρακολουθείται στενά και μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ανάγκη για πρόσθετες παρεμβάσεις.