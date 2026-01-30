Στη Νευροχειρουργική του «Παπαγεωργίου» παραμένει ο 20χρονος φίλος του ΠΑΟΚ, με τους γιατρούς σε εγρήγορση – Η κατάσταση των άλλων δύο τραυματιών

0

Σήμερα και αύριο οι κηδείες των επτά οπαδών

Στη Νευροχειρουργική Κλινική του νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 20χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που τραυματίστηκε στο πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φέρει αιμάτωμα στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν κρίνεται τέτοια που να απαιτεί νοσηλεία σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση στη Νευροχειρουργική Κλινική, με τους θεράποντες ιατρούς να βρίσκονται σε εγρήγορση.

Ο δεύτερος τραυματίας από το ίδιο τροχαίο που νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου, ηλικίας 28 ετών, είναι σε καλή κατάσταση και αναμένεται να λάβει εξιτήριο.

Στο μεταξύ, σε σταθερή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ. Είναι αιμοδυναμικά σταθερός και, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γιατροί θα του μειώνουν σταδιακά την καταστολή σήμερα ώστε να ελέγξουν εντός της ημέρας τη νευρολογική του κατάσταση.

Το τελευταίο αντίο θα πουν, σήμερα και αύριο, συγγενείς και φίλοι, στους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους, στο φρικτό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σήμερα, Παρασκευή 30/1, θα γίνουν δύο κηδείες, στις 12 το μεσημέρι, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και 'Αννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Αύριο, Σάββατο 31/1, θα κηδευτούν οι τρεις νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στη 1μμ και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Στη 1 μετά το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ επαναπατρίστηκαν, χθες το απόγευμα, με C130, που πέταξε ως την Τιμισοάρα γι' αυτόν τον σκοπό.

Το στρατιωτικό αεροσκάφος έφτασε, γύρω στις 6μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου περίπου 200 οπαδοί του ΠΑΟΚ είχαν δώσει ραντεβού για να υποδεχθούν τις σορούς των συνοπαδών τους και να τις συνοδεύσουν με μηχανοκίνητη πορεία στο γήπεδο της Τούμπας. Εκεί, όπου λίγο αργότερα διαδραματίστηκαν συγκινητικές σκηνές, μόλις άρχισαν να καταφτάνουν οι νεκροφόρες.