Συγκίνηση και συνοδεία με μοτοπορεία ως την Τούμπα για τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Με δάκρυα, καπνογόνα και συνθήματα το τελευταίο αντίο

Στην Τούμπα, όπου βρίσκεται, το γήπεδο της αγαπημένης τους ομάδας, οδηγήθηκαν με μηχανοκίνητη πορεία οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στο τροχαίο έξω από την Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από τις 19.30 έφτασε το βράδυ της Πέμπτης (29/1) στην Τούμπα η αυτοκινητοπομπή που συνοδεύει τις σορούς των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Οι σοροί τους επαναπατρίστηκαν με C-130 από το αεροδρόμιο της Τιμισοάρα, το οποίο προσγειώθηκε λίγο μετά τις 18:00 το απόγευμα στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, όπου ανέμεναν συγγενείς και φίλαθλοι, μετέδωσε η ΕΡΤ.

Λίγο πριν από τις 19:00, ξεκίνησε η αυτοκινητοπομπή των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, που συνοδεύουν τις επτά σορούς προς το γήπεδο της Τούμπας, μέσω της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής, της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, της οδού Βούλγαρη, της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή και της οδού Κλεάνθους.

Με κόρνες και συνθήματα διέσχιζαν τους κεντρικούς δρόμους, δημιουργώντας σύμφωνα με πληροφορίες πομπή μήκους δύο χιλιομέτρων, ενώ άντρες της Τροχαίας ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Βουβός είναι ο πόνος σε όλο το γήπεδο της Τούμπας, όπου δακρυσμένοι φίλαθλοι υποδέχτηκαν την αυτοκινητοπομπή και τις επτά σορούς. Φίλαθλοι άναψαν πυρσούς για να τους υποδεχτούν την ώρα που έφτασαν στο γήπεδο, ενώ φώναζαν «Αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε». Η νύχτα έγινε μέρα έξω από το γήπεδο, όπου περίσσεψε η συγκίνηση και ο πόνος.

Νωρίτερα, είχαν επιστρέψει με ασθενοφόρο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ οι δύο από τους τρεις τραυματίες και νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.