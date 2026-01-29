Έρχονται στην Ελλάδα οι δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ και το «Παπαγεωργίου» ετοιμάζεται να τους υποδεχθεί – Κλειστή η κερκίδα στον αγώνα με τη Λιόν

0

Βουβός θρήνος στην Τούμπα

Όλα είναι έτοιμα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης για την υποδοχή των δύο εκ των τριών τραυματιών του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος με οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το αεροσκάφος - ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τους μεταφέρει απογειώθηκε λίγο μετά τις 11.30 το πρωί από την Τιμισοάρα και αναμένεται μετά τη μία το μεσημέρι στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.

Σε πρώτη φάση, οι τραυματίες θα οδηγηθούν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, όπου θα γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και θα μείνουν στη μονάδα βραχείας νοσηλείας έως ότου γίνει η εισαγωγή τους στις κλινικές. Ο τρίτος τραυματίας, που είναι πιο σοβαρά τραυματισμένος, παραμένει στη Ρουμανία καθώς χθες υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ που απογειώθηκε το πρωί από την Ελευσίνα, έφτασε στις 10:33 π.μ. στην Τιμισοάρα και τους παρέλαβε προκειμένου να τους μεταφέρει στο αεροδρόμιο Μακεδονία, όπου αναμένεται να φτάσει περίπου στις 13:00.

Πρώτος από το νοσοκομείο Τιμισοάρα βγήκε ο 20χρονος Κωνσταντίνος, ο οποίος με ασθενοφόρο μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της πόλης ώστε να τον παραλάβει το αεροσκάφος του ΕΚΑΒ.

Στις εικόνες που κατέγραψε ο ΣΚΑΪ νωρίτερα, φαίνεται η έξοδος από το νοσοκομείο του 20χρονου, ο οποίος έχει τραυματιστεί στο κεφάλι.

Ο τρίτος τραυματίας, ο 20χρονος (Κώστας), ο οποίος εγχειρίστηκε χθες, δεν πετά σήμερα για τη Θεσσαλονίκη.

«Έχει χτυπήσει στο κεφάλι. Είναι σοκαρισμένος, όπως είμαστε και όλοι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Οδεύουμε προς το καλύτερο. Να ευχηθούμε συλλυπητήρια στις υπόλοιπες οικογένειες. Έχει ο Θεός», δήλωσε ο πατέρας του 20χρονου που βγήκε από το νοσοκομείο της Ρουμανίας και μεταφέρεται σήμερα στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το αεροπλάνο που επαναπατρίζει τους δύο από τους τρεις τραυματίες απογειώθηκε γύρω στις 08:30 το πρωί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας.

Για τον τρίτο τραυματία που δεν ταξιδεύει ακόμη για την Ελλάδα, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, οι Ρουμάνοι είχαν πει ότι «θα μπορούσαμε να τον πάρουμε χθες, οι γιατροί του ΕΚΑΒ όμως έκριναν ότι είναι νωρίς και ζήτησαν να περάσει άλλο ένα 24ωρο για το ενδεχόμενο να εμφανίσει κάποια επιπλοκή». Όπως είπε στον ΑΝΤ1, στον 20χρονο οπαδό του ΠΑΟΚ βρέθηκε χθες το βράδυ ένα οίδημα στον αυχένα και γι’ αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση με το χειρουργείο να ολοκληρώνεται ομαλά.

«Αν είχε ταξιδέψει χθες, υπήρχε κίνδυνος μόνιμης βλάβης», πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας, ο οποίος απάντησε ότι ο νεαρός «θα επιστρέψει στην Ελλάδα όταν μας πουν οι γιατροί. Ενώ έχει υποστεί πολλά κατάγματα, δεν έχει επηρεαστεί νευρολογικά. Όταν γίνει καλά, θα ζει κανονικά τη ζωή του, άρα τώρα πρέπει να μην γίνει λάθος».

Στο μεταξύ, βουβό παραμένει το κλίμα έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, όπου οπαδοί του Δικεφάλου και άλλων ομάδων καταφτάνουν συνεχώς στο σημείο για να αφήσουν λίγα λουλούδια και κεριά στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων νεαρών, από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη δυτική Θεσσαλονίκη, οι οποίοι σκοτώθηκαν το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, σε τροχαίο στη Ρουμανία, ακολουθώντας πιστά τα «χνάρια» της αγαπημένης τους ποδοσφαιρικής ομάδας.

Η Θύρα 4 είναι ανοιχτή και άνθρωποι κάθε ηλικίας αφήνουν συγκινημένοι ένα σωρό προσωπικά τους αντικείμενα και κασκόλ, ενώ στον χώρο δεσπόζει το μεγάλο πανό, που γράφει «Καλό Παράδεισο Αδέλφια» αποχαιρετώντας τα θύματα.

Μάλιστα, οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ ετοιμάζονται να υποδεχτούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» τις σορούς των επτά φίλων του Δικεφάλου του Βορρά, που θα επαναπατριστούν με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας και στη συνέχεια με μηχανοπομπή θα τις συνοδεύσουν έως το γήπεδο της Τούμπας.

Στο γήπεδο της Τούμπας πέρα από απλούς πολίτες, από φίλους ομάδων και οπαδούς βρέθηκε, χθες βράδυ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ο ίδιος ζήτησε να μεταβεί στο σημείο αμέσως μόλις προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ώστε να εκφράσει τα συλλυπητήρια και την συμπαράσταση του ιδίου και της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως προς τους γονείς και τους συγγενείς τους, καθώς και προς τη διοίκηση και τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Λίγες ώρες νωρίτερα, είχε επισκεφτεί το γήπεδο και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος.

Από το γήπεδο πέρασε, σήμερα, και ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος δήλωσε συγκλονισμένος και τόνισε πως όλη η Ελλάδα πενθεί για την απώλεια νέων παιδιών που ταξίδεψαν από «γνήσια αγάπη» για να παρακολουθήσουν στο εξωτερικό την αγαπημένη τους ομάδα.

Το μεσημέρι θα μεταβεί στην Τούμπα και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, συνοδευόμενος από τον αντιδήμαρχο Ψηφιακής Πολιτικής, Διοικητικής Αναδιάρθρωσης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη και πρόεδρο της επιτροπής για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, Κώστα Βασιλόπουλο, τον αντιδήμαρχο Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, Κοινοτήτων και Δημοτικών Αποκέντρωσης, Παντελή Καζαντζίδη, τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην άσο του Δικεφάλου, Γιώργο Τουρσουνίδη αλλά και τον πρώην μπασκετμπολίστα που τίμησε τα ασπρόμαυρα χρώματα Γιάννη Γιαννούλη, ώστε να ανάψουν κεριά και να αφήσουν λουλούδια σε ένδειξη πένθους και σεβασμού προς τους επτά νεκρούς και τους τρεις τραυματίες.

Κλειστή η κερκίδα του ΠΑΟΚ στον αγώνα με τη Λιόν - Το τελευταίο αντίο στο ματς με Πανσερραϊκό

Στο μεταξύ, σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενημερώνει για την απόφαση να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενουμένων, εκεί όπου θα βρισκόταν οι οπαδοί του Δικεφάλου, για τη σημερινή ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Λιόν.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποιεί πως όσοι Έλληνες φίλαθλοι βρεθούν στο γήπεδο, είτε ως κάτοχοι προσκλήσεων, είτε ως κάτοχοι VIP εισιτηρίων, είτε ως κάτοχοι εισιτηρίων που προμηθεύτηκαν απευθείας από τη γηπεδούχο ομάδα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρουν διακριτικά του ΠΑΟΚ, καθώς σε αντίθετη περίπτωση δεν θα τους επιτραπεί η είσοδος στο γήπεδο. Επίσης, τονίζει πως όσοι Έλληνες φίλαθλοι παρευρεθούν στην αναμέτρηση καλούνται να συμμορφωθούν πλήρως με τις οδηγίες των γαλλικών αρχών και να αποφύγουν συμπεριφορές που μπορούν να θίξουν το κλίμα σεβασμού και μνήμης στο αποψινό παιχνίδι και να δημιουργήσουν πρόβλημα στην ομάδα.

Την Κυριακή, 1 Φεβρουαρίου, στον εντός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό για το πρωτάθλημα παίκτες, προπονητικό τιμ, διοίκηση και φίλαθλοι θα αποχαιρετήσουν τους επτά αδικοχαμένους νεαρούς, ενώ ετοιμάζονται ενέργειες στη μνήμη τους, σε ένα ματς που θα είναι αφιερωμένο στις ψυχές που χάθηκαν στον δρόμο της Ρουμανίας.