Απογειώθηκε η πτήση του ΕΚΑΒ από Ελευσίνα για να επαναπατρίσει τους δύο τραυματίες φίλους του ΠΑΟΚ – «Αποκλείεται η μηχανική βλάβη»

Πώς κατέληξε το μοιραίο βαν στο αντίθετο ρεύμα

Από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας απογειώθηκε πριν λίγη ώρα το αεροπλάνο του ΕΚΑΒ που θα επαναπατρίσει στην Ελλάδα τους δύο από τους τρεις τραυματίες της φονικής σύγκρουσης των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία. Ο πιο βαριά τραυματίας χρειάστηκε να χειρουργηθεί το βράδυ της Τεταρτης και παραμένει στη Ρουμανία.

Η πτήση για τη Θεσσαλονίκη αναμένεται να διαρκέσει περίπου τρεις ώρες.

Oι δύο τραυματίες θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου για εξετάσεις και νοσηλεία.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φρικτό τροχαίο

Σε κλίμα οδύνης αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη και οι επτά σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό δυστύχημα.

Ο επαναπατρισμός τους θα γίνει με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σημειώνεται πως, όπως ενημέρωσε ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ, σήμερα οι οπαδοί του Δικεφάλου θα βρεθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», για να υποδεχθούν τους επτά φίλους τους που χάθηκαν.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αναλυτής τροχαίων, Στ. Σαμπαζιώτης, είπε πως χρειάζεται ακόμα να γίνουν κι άλλες έρευνες για να καταλήξουν οι Αρχές στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φρικτό δυστύχημα.

Όπως είπε συγκεκριμένα, «χθες αναλύθηκε πολύ το θέμα της υποβοηθούμενης οδήγησης, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχε στο συγκεκριμένο όχημα». Μάλιστα, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ, ο ασφαλιστής του οχήματος είπε πως δεν υπήρχε η συγκεκριμένη λειτουργία στο μαύρο βαν.

«Αλλά και να είχε το σύστημα lane assist, δεν θα έριχνε το όχημα πάνω στο φορτηγό», είπε επίσης ο κ. Σαμπαζιώτης.

Απαντώντας στην ερώτηση των δημοσιογράφων γιατί μπορεί ο οδηγός να έπεσε πάνω στο φορτηγό ενώ το είδε να έρχεται, ο αναλυτής είπε πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά του είναι τελείως «ακατανόητη».

Τέλος, όπως είπε ο κ. Σαμπαζιώτης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία «αποκλείεται η μηχανική βλάβη». «Κάτι άλλο έχει συμβεί», είπε συγκεκριμένα, ενώ τόνισε πως έχει μεγάλη σημασία να γίνει γνωστό τι γινόταν μέσα στο βανάκι τα δευτερόλεπτα πριν από τη σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, 250 οπαδοί του ΠΑΟΚ από τις αποστολές που επιστρέφουν από τη Γαλλία μετά την απόφαση να μην παρευρεθούν στο σημερινό παιχνίδι στη Λιόν, πέρασαν από το σημείο του δυστυχήματος.

Αμέσως μετά επισκέφθηκαν το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί και αντιπροσωπεία τους από τέσσερα άτομα συναντήθηκαν με τη διεύθυνση του νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Πορεία μνήμης οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια

Φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας, για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών της ομάδας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ στη Μενάνδρου, όπου με σπρέι γράφτηκε η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ αλλά και του Πανιώνιου που ήρθαν να δείξουν τη στήριξή τους δημιούργησαν ένα προσωρινό μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ.

Ακολούθησε πορεία προς την Ομόνοια, με τους συγκεντρωμένους να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».