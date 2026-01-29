Χωρίς ίχνη κακοποίησης το 7 ημερών βρέφος που έχασε τη ζωή του – Τι απαντούν οι γονείς για τη μεταφορά του αρχικά σε κτηνιατρείο

0

40 λεπτά προσπαθούσαν να το επαναφέρουν οι γιατροί

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο του επτά ημερών βρέφους που άφησε τα ξημερώματα της Τετάρτης 28/1 την τελευταία του πνοή στην Καλλιθέα και μεταφέρθηκε από τους γονείς του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε αρχικά από τον πατέρα και τη θεία του σε κτηνιατρείο που βρίσκεται επί της λεωφόρου Συγγρού, καθώς βρισκόταν σε κοντινή απόσταση. Εκεί διαπιστώθηκε πως το βρέφος δεν είχε σφυγμό και κρίθηκε απαραίτητη η άμεση μεταφορά του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Παίδων.

Στο νοσοκομείο «Αγία Σοφία», οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες επί 40 λεπτά ώστε να το επαναφέρουν αλλά παρά τις προσπάθειες το βρέφος κατέληξε.

Στο άψυχο κορμάκι του βρέφους αναμένεται τις επόμενες ώρες να γίνει νεκροψία – νεκροτομή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Επίσης, έχουν ληφθεί καταθέσεις από τους γονείς, σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το παιδί απώλεσε αρχικά τον σφυγμό του και στη συνέχεια κατέληξε.

Χωρίς ίχνη κακοποίησης στο σώμα του βρέφους

Μέχρι στιγμής, όπως επισημαίνει σε σχετικό του ρεπορτάζ το ERTNews δεν υπάρχουν ίχνη τραυματισμού ή κακοποίησης στο σώμα του βρέφους ενώ το κοριτσάκι φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Τι λένε οι γονείς για τη μεταφορά στο κτηνιατρείο

Οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι είναι αλλοδαποί σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρονται να κατέθεσαν πως πανικοβλήθηκαν όταν διαπίστωσαν πως το βρέφος, μόλις 7 ημερών, είχε χάσει τον σφυγμό του και δεν είχε τις αισθήσεις του.

Όπως τόνισαν, απευθύνθηκαν στο πλησιέστερο σημείο όπου πίστευαν ότι μπορούσαν να λάβουν άμεση ιατρική βοήθεια, μέχρι να κληθεί ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Γιαννάκος: Όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, σε δηλώσεις του στο ΕΡΤnews εστίασε στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου να επαναφέρουν το βρέφος στη ζωή, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Παράλληλα ο Μιχάλης Γιαννάκος σημείωσε πως όλες οι απαντήσεις θα δοθούν με τα αποτελέσματα της νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ υπογράμμισε τη σοβαρότητα της κατάστασης με την έξαρση της γρίπης.