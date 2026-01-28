Βρέφος μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» – Ζήτησαν βοήθεια από κτηνιατρείο οι συγγενείς του

0

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι το παιδί δεν είχε γρίπη ή άλλη εποχική ίωση

Τραγική κατάληξη είχε βρέφος λίγων ημερών, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, νωρίς το πρωί της Τετάρτης, γύρω στις 7:00, ο πατέρας και η θεία του, με καταγωγή τη Ρουμανία και τόπο διαμονής την Καλλιθέα, το μετέφεραν χωρίς τις αισθήσεις του σε κτηνιατρείο στη λεωφόρο Συγγρού.

Στη συνέχεια, το κοριτσάκι διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) το κοριτσάκι έφτασε στο νοσοκομείο Παίδων στις 07:30 το πρωί άσφυγμο και χωρίς αναπνοή. Οι γιατροί έκαναν μεγάλη προσπάθεια να το επαναφέρουν, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ακόμη ότι το βρέφος δεν είχε γρίπη ή άλλη εποχική ίωση.