Αγωνία για το κοριτσάκι που ανασύρθηκε αναίσθητο από σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Δεν προκλήθηκε οίδημα στο κεφάλι του επειδή το νερό ήταν κρύο

Κρίσιμα είναι τα επόμενα 24ωρα για την πορεία της υγείας της μικρής που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα. Το παιδί ηλικίας 2,5 ετών, βρισκόταν με τους γονείς του, στην πλατεία Κύπρου, την ώρα που, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διέφυγε της προσοχής τους και βρέθηκε μέσα στο σιντριβάνι, στο οποίο έμεινε για τουλάχιστον 10 λεπτά στο νερό.

Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους παρευρισκόμενους, ενώ για περίπου 40 λεπτά γινόταν προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Όπως αποκαλύπτει ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, το κρύο νερό στο σιντριβάνι βοήθησε να μην δημιουργηθεί οίδημα στο κεφάλι της ανήλικης.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, στο «Καλημέρα Ελλάδα»: «Έτυχε να περνάω, επειδή μένω εδώ. Εκείνη τη στιγμή δεν είδα κόσμο. Μέχρι να ανέβω σπίτι να πάρω κάτι και να κατέβω στο αμάξι μου, είχε μαζευτεί όλος ο κόσμος. Ο μάγειρας από το καφέ είχε έρθει και προσπαθούσε να το επαναφέρει στη ζωή. Άκουγα κλάματα και φωνές γονιών και παιδιών. Μια κυρία είχε καλέσει το 166. Πέρασε και περιπολικό, ο κόσμος το σταμάτησε και οι αστυνομικοί ήρθαν τρέχοντας».

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για την εξέλιξη της υγείας του.

Μιλώντας για το περιστατικό ο επίτιμος πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, είπε πως οι περισσότεροι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως μεσολάβησαν 10 λεπτά από τη στιγμή που το παιδάκι διέφυγε της προσοχής των γονιών του μέχρι που βρέθηκε αναίσθητο στο σιντριβάνι.

«Όταν φύγει ένα παιδί και εσύ είσαι στην καφετέρια, σημαίνει ότι είχες το μυαλό σου στον καφέ και στο κινητό και όχι στο παιδί», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καλλιακμάνης, ενώ αναφερόμενος στις ποινές είπε πως «η καταδίκη στους γονείς έχει έρθει από μόνη της, αλλά δεν φταίει σε τίποτα ένα παιδί».

Σημειώνεται πως οι γονείς του παιδιού, ο 26χρονος πατέρας και η 23χρονη μητέρα, που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί και κρατούνται στο τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων στην Καλλιθέα, με την κατηγορία παραμέλησης ανηλίκου, αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, προκειμένου να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο, μετέφεραν με περιπολικό το παιδί απευθείας στο «Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού».