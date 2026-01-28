Τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία: Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα

0

Το χρονικό

Αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών οπαδών του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο τροχαίο που συνέβη χθες, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ της Ρουμανίας. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία. Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται σε τεχνητό κώμα. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

Η κ. Γραμματίκη ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος. «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα, και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία και όσο βρίσκονταν στην Ουγγαρία έμαθαν για το τραγικό δυστύχημα και διέκοψαν το ταξίδι.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το βαν στο οποίο επέβαιναν οι φίλοι του ΠΑΟΚ βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, κάνοντας προσπέραση και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα.

Οι άτυχοι φίλαθλοι, όλοι νεαρής ηλικίας, ταξίδευαν για τη Λιόν, όπου ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη με τη γαλλική ομάδα για το Europa League και στο βαν ήταν άλλα τρία άτομα που έχουν τραυματιστεί.

Τα ξημερώματα της Τρίτης 27/1 ξεκίνησαν το ταξίδι τους με βαν προς τη Λιόν. Λίγο πριν από τη μία όμως το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής, λίγα χιλιόμετρα μετά την Καρασέβες, ο χρόνος πάγωσε. Κατά τη διάρκεια προσπέρασης, το όχημα βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα το βαν να διαλυθεί.

Έξι επιβάτες άφησαν την τελευταία τους πνοή επιτόπου, ενώ ένας ακόμα υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Τρεις φίλαθλοι τραυματίστηκαν, ενώ και οι 10 επιβαίνοντες του βαν ήταν άτομα νεαρής ηλικίας, με καταγωγή από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, την Κατερίνη και τη Θεσσαλονίκη.

Στον σύνδεσμο φιλάθλων του ΠΑΟΚ στην Αλεξάνδρεια το κλίμα είναι βαρύ. Με δάκρυα στα μάτια, φίλοι της ομάδας βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

«Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Νομίζω είναι συγκλονισμένοι όλοι, όχι μόνο εμείς που είχαμε και μία πολύ μεγαλύτερη σύνδεση με τα παιδιά. Νομίζω όλη η Ελλάδα θρηνεί σήμερα. Έχουν γίνει οι απαραίτητες επικοινωνίες με τις οικογένειες», είπε ο Μάριος Τσάκας, μέλος ΔΣ της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ενώ για τα μηνύματα συμπαράστασης από τις άλλες ομάδες τόνισε πως «είναι συγκινητικό μεν, αυτονόητο για μένα δε, γιατί σε μια τέτοια τραγωδία προφανώς δεν έχει χρώματα και μακάρι να μη συμβεί σε οπαδούς καμιάς ομάδας ποτέ ξανά».