Τραγωδία στα Τρίκαλα: Εντοπίστηκαν τρύπιοι σωλήνες προπανίου στο υπόγειο του εργοστασίου

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της αυτοψίας για την έκρηξη και την φωτιά στη μονάδα της «Βιολάντα»

Η πρώτη αυτοψία των αρχών στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, για την τραγωδία στα Τρίκαλα με το θάνατο 5 εργαζομένων γυναικών, έδειξε τρύπιες σωληνώσεις προπανίου στον υπόγειο χώρο του εργοστασίου. Αυτό δίνει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση στις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης και της φωτιάς που προκλήθηκε.

Το συγκεκριμένο εύρημα σε συνδυασμό με τις μαρτυρίες-καταγγελίες των εργαζομένων, οδήγησε το Πυροσβεστικό Σώμα σε τρεις συλλήψεις, καθώς οι πέντε νεκρές γυναίκες της νυχτερινής βάρδιας «ζητούν» απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας.

Το κατηγορητήριο και οι συλληφθέντες

Στα χέρια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκονται από σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφάλειας και ο τεχνικός βάρδιας. Οι τρεις άνδρες αντιμετωπίζουν μια μακρά λίστα κατηγοριών που περιλαμβάνει:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή

Έκρηξη και εμπρησμό

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, η δικογραφία που σχηματίζεται εστιάζει σε συγκεκριμένες πράξεις και παραλείψεις που οδήγησαν στο μοιραίο συμβάν στα Τρίκαλα. Οι συλληφθέντες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τετάρτη, ενώπιον της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών.

Αγνοήθηκαν οι προειδοποιήσεις για το αέριο

Οι πληροφορίες που προκύπτουν από το ανακριτικό τμήμα είναι αποκαλυπτικές. Πέρα από τους σωλήνες που είχαν υποστεί διάτρηση, η έρευνα στηρίζεται σε καταθέσεις υπαλλήλων οι οποίοι επιμένουν πως η μυρωδιά του αερίου ήταν έντονη στον χώρο της παραγωγής εδώ και αρκετά εικοσιτετράωρα.

Παρά τα παράπονα που φέρεται να έγιναν προς τη διοίκηση και τους υπευθύνους, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική παρέμβαση, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η φονική πυρκαγιά.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα παίξει, όπως αναφέρει το ΑΠΕ και ο έλεγχος πυρασφάλειας στις δεξαμενές και τους χώρους του εργοστασίου, τα αποτελέσματα του οποίου θα ενσωματωθούν στον φάκελο της υπόθεσης.

Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ λαμβάνουν απολογίες από τους κατηγορούμενους από το απόγευμα, προσπαθώντας να συνθέσουν το παζλ των ευθυνών πίσω από τη μεγαλύτερη εργασιακή τραγωδία των τελευταίων ετών στην περιοχή.