Δίκη Λυγγερίδη: Ο πατέρας, η αδελφή και συνάδελφοι του θανόντος αστυνομικού κατέθεσαν στο δικαστήριο

«Ο γιος μου καταδικάστηκε ισόβια στο χώμα»

«Οι δράστες πανηγύριζαν ότι "σκότωσαν μπάτσο". Δεν σκότωσαν έναν μπάτσο. Τη δημοκρατία σκότωσαν. Ο γιος μου καταδικάστηκε ισόβια στο χώμα» κατέθεσε ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη στην δίκη για εγκληματική οργάνωση οπαδών του Ολυμπιακού.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν και αστυνομικοί που ήταν μαζί με τον Γιώργο Λυγγερίδη τον Δεκέμβριο του 2023 όταν ομάδα οπαδών προκάλεσε τα μοιραία για τον συνάδελφο τους επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο Ρέντη. Ο κ. Θανάσης Λυγγερίδης κατέθεσε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τον θανάσιμο τραυματισμό του γιού του, από ναυτική φωτοβολίδα που του πέταξαν οπαδοί κατά την διάρκεια των σοβαρών επεισοδίων. «Είναι τσάμπα μάγκες, επιβιώνουν μέσα στον όχλο. Μόνοι τους δεν μπορούν. Ήταν συγκροτημένοι, κάποιοι έδωσαν εντολές, κάποιοι είναι αρχηγοί, είναι στρατός, ένα εργοστάσιο που παράγει δολοφόνους» κατέθεσε έντονα φορτισμένος ο μάρτυρας. Αναφερόμενος στην ζωή τους πριν τον θάνατο του γιού του, ο μάρτυρας είπε πως «Ήμασταν μια ήρεμη οικογένεια, χωρίς προβλήματα, χωρίς να ξέρω δικαστικές αίθουσες και δικηγόρους. Φέραμε στον κόσμο δύο φοβερά παιδιά. Τα μεγαλώσαμε με κόπο για να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Και έγιναν.. Ο Γιώργος ήταν άριστος μαθητής. Είχε όνειρό να φορέσει το εθνόσημο και να συνεισφέρει στην κοινωνία. Είναι κακό αυτό; Γιατί "οι μπάτσοι είναι γουρούνια δολοφόνοι;" Μήπως γουρούνια δολοφόνοι είναι τελικά αυτοί πίσω μου;» είπε κοιτώντας τους κατηγορούμενους.

Ξεσπώντας σε κλάματα μίλησε για την απώλεια του γιού του: «Ο γιος μου έφαγε ισόβια κάτω από το χώμα. Γιατί δεν μπορώ να τον αγκαλιάσω; Ποιος τους έδωσε αυτό το δικαίωμα; Είναι απάνθρωποι». Εξιστορώντας τα γεγονότα που ακολούθησαν τον φρικτό τραυματισμό του γιού του, ο κ. Λυγγερίδης είπε πως όταν του είπε στο τηλέφωνο φίλος του Γιώργου ότι χτύπησε στο πόδι «σκέφτηκα ότι θα το ξεπεράσουμε». Ακολούθησε, όμως, όπως κατέθεσε, τηλεφώνημα του υπουργού που τους ανησύχησε και τους γέμισε φόβο πως «κάτι πιο σοβαρό συμβαίνει». Όταν έφθασαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας , μάρτυρας είπε, ότι έμαθε πως ο γιος του είχε χτυπηθεί από φωτοβολίδα στον μηρό και πως η κατάσταση του ήταν κρίσιμη. Και ο πατέρας του αστυνομικού, όπως και η μητέρα του που κατέθεσε χθες, αναφέρθηκε σε οργανωμένη επίθεση, λέγοντας πως «Δεν ήταν τσούρμο. Ήταν αγέλη. Μπροστά από τα παλικάρια βγήκανε κάτι μπάχαλομάγκες.. Έχουν δομή. Είναι εργοστάσιο που παράγει δολοφόνους».

Ο πατέρας του αστυνομικού στο τέλος της κατάθεσης του ζήτησε από τους δικαστές να τιμωρήσουν «τους απάνθρωπους» που δικάζονται: «Τιμωρήστε αυτούς τους απάνθρωπους αν θέλετε τα παιδιά σας να έχουν μέλλον. Βάλτε τον εαυτό σας στη θέση μου και κάντε το καθήκον σας».

Στο βήμα ανέβηκε και η αδελφή του αστυνομικού, Αικατερίνη Λυγγερίδη, η οποία αναφέρθηκε στην σχέση τους λέγοντας πως ήταν πολύ δεμένοι μεταξύ τους. Η μάρτυρας τόνισε πως «δεν ήταν απλά παιδι εκείνοι που βρέθηκαν στα επεισόδια στου Ρέντη. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ήταν απλά παιδιά που βρέθηκαν εκεί. Ήξεραν ότι υπήρχαν διμοιρίες. Οργανώθηκαν. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες. Σηκώθηκαν από το γήπεδο και είπαν: "πού είναι η διμοιρία; πάμε να σκοτώσουμε"…Το πιο τρομακτικό είναι ότι βλέπεις άνθρωπο να πέφτει και δεν σταματάς. Ήθελαν να τους σκοτώσουν όλους».

Η μάρτυρας τόνισε επίσης ότι όλες οι βολές των φωτοβολίδων «ήταν σε ευθεία. Ήθελαν να σκοτώσουν».

Για «οργανωμένη επίθεση» έκανε λόγο στην κατάθεση του και ο συνάδελφος του Γιώργου Λυγγερίδη που βρισκόταν δίπλα του και ήταν από εκείνους που του παρείχαν πρώτες βοήθειες. Ο αστυνομικός αναφέρθηκε σε ομάδα περίπου 200 ατόμων «που κινήθηκαν συντεταγμένα προς την διμοιρία με μολότοφ και μάσκες». Όπως κατέθεσε η επίθεση έγινε σε δύο φάσεις, με την δεύτερη να είναι πολύ σφοδρή. «Ήρθαν μαζικά, από μπροστά και παραπλεύρως..Όλες οι φωτοβολίδες ήταν σε ευθεία βολή. Φώναζαν ότι θα μας σκοτώσουν όλους. Ήθελαν να σκοτώσουν» τόνισε. Ο επικεφαλής της διμοιρίας και εκπαιδευτής του Γιώργου Λυγγερίδη τόνισε στην κατάθεση του ότι τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο εκείνο το βράδυ «Δεν είχαν να αντιμετωπίσουν οπαδούς άλλης ομάδας. Ήθελαν να χτυπήσουν αστυνομικούς και ήξεραν πού βρισκόμασταν». Όπως είπε, αφού έκαναν δοκιμαστικές κινήσεις, λίγο μετά τις 9.20 το βράδυ ξεκίνησαν μαζική επίθεση με φωτοβολίδες, μολότοφ και εκρηκτικούς μηχανισμούς. Είπε μάλιστα πως είχαν «υπερβολική και ασυνήθιστη ποσότητα πυρομαχικών». Περιγράφοντας την σκηνή όπου«φωτοβολίδα σε ευθεία βολή καρφώθηκε στο πόδι του Γιώργου» ο μάρτυρας είπε πως οι επιτιθέμενοι δεν σταμάτησαν και έτσι οι αστυνομικοί προσπαθούσαν αγωνιωδώς να δώσουν πρώτες βοήθειες υπό βροχή από μολότοφ.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ, η δίκη συνεχίζεται.