Βρέθηκε νεκρός σε πορτ παγκάζ αυτοκινήτου στην Γλυφάδα – Συνελήφθη ο 46χρονος γιος του ως δράστης

Ο ύποπτος είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για το θάνατο της μητέρας του

Το πτώμα 80χρονου βρέθηκε στο πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου το πρωί της Κυριακής στη Γλυφάδα, με έναν 46χρονο να φέρεται να έχει σκοτώσει με μαχαίρι τον πατέρα του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας που έχει συλληφθεί από την ΕΛ.ΑΣ. είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν και για το θάνατο της μητέρας του.

Λίγο πριν από τις 08:00, κλήθηκαν οι αστυνομικοί για ένα περιστατικό στην οδό Γυθείου. Όταν έφτασαν εκεί, βρήκαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου και τον 46χρονο δράστη στο διαμέρισμα που διέμενε μαζί με τον πατέρα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 46χρονος τον Μάρτιο του 2014 είχε δολοφονήσει τη μητέρα του και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Ο συλληφθείς φέρεται να ομολόγησε το έγκλημα.