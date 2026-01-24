Φωτιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην πλατεία Αμερικής

0

Φωτιά σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στην οδό Λευκωσίας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, ξέσπασε λίγο μετά τις 11:00 το πρωί.

Στο σημείο έσπευσαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, για να επιχειρήσει για τυχόν εγκλωβισμένα άτομα.

Από τον έλεγχο που έκαναν οι πυροσβέστες που μπήκαν στο φλεγόμενο διαμέρισμα δεν βρήκαν άτομα και συνεχίστηκε το έργο της κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά τέθηκε κατά τις 12:00 υπό μερικό έλεγχο από τους πυροσβέστες οι οποίοι παραμένουν στο σημείο για να ολοκληρώσουν την κατάσβεση.