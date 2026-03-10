Νέα τραγωδία στην Ελβετία: Φωτιά σε λεωφορείο από αυτοπυρπολισμό άνδρα – Τουλάχιστον έξι νεκροί και αρκετοί τραυματίες

0

Δεν επιβεβαιώνουν οι αρχές την αιτία της πυρκαγιάς

Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες, νωρίτερα σήμερα, στην πόλη Κέρτσερς του καντονιού Φριμπούργκ στη δυτική Ελβετία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον έξι άνθρωποι να βρουν τον θάνατο και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν, σύμφωνα με την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 18:25 (τοπική ώρα, 19:25 στην Ελλάδα) στην Μούρτενστράσε, κεντρική οδό της πόλης αυτής που βρίσκεται δυτικά της Βέρνης.

Βίντεο που μεταδίδουν ελβετικά μέσα ενημέρωσης δείχνει το λεωφορείο να έχει παραδοθεί στις φλόγες.

🔴🇨🇭SUIZA - #ULTIMAHORA

🚨🔥HOMBRE SE SUICIDA EN UN AUTOBUS... Las imagenes son dantescas y es que un hombre, del que no se conocen datos, se prendió fuego a si mismo a bordo de un autobús en Kerzers, Suiza. El hombre, evidentemente, ha fallecido y ha dejado a varias personas… pic.twitter.com/NqF0vwLRBa — 𝑴𝒚𝒔𝒕𝒆𝒓𝒚 𝑾𝒐𝒓𝒍𝒅 𝑵𝒆𝒘𝒔 (@mysteryWN) March 10, 2026

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Blick που επικαλείται αυτόπτη μάρτυρα, ένας άνδρας αυτοπυρπολήθηκε μέσα στο λεωφορείο, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν επιβεβαίωσε την πληροφορία αυτή, αλλά είπε πως θα δοθούν απαντήσεις σε συνέντευξη Τύπου εντός των επομένων ωρών, μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ.