Η κόρη του Αλέκου Φασιανού αποκαλύπτει: «Χαρίσαμε δύο έργα στον άνθρωπο που κάηκε το σπίτι του στην Καλιφόρνια και προσπαθούσε να σώσει πίνακα του πατέρα μου»

Η κόρη του σπουδαίου ζωγράφου Αλέκου Φασιανού, Βικτώρια, αναφέρθηκε σε μία κίνηση που έκανε η ίδια και το Μουσείο «Αλέκος Φασιανός» χαρίζοντας δύο πίνακες σε έναν συλλέκτη που κάηκε το σπίτι του στις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

«Ήρθαμε σε επαφή μαζί του. Είχε καεί δυστυχώς το σπίτι του ολοσχερώς. Βέβαια τώρα, σιγά σιγά που του μίλησα πάλι τις προάλλες, έχουν αρχίσει και το ανασκευάζουν και του χαρίσαμε και δύο έργα από το μουσείο, να τα βάλει στο καινούργιο του σπίτι, σαν ας πούμε μία καλή κίνηση», είπε η Βικτώρια Φασιανού στην εκπομπή «Στούντιο 4» και πρόσθεσε:

«Από τη μαμά του, η οποία κάποια στιγμή ζούσε στο Παρίσι και εκεί είχε νομίζω γνωριστεί και με τον πατέρα μου και είχε αγοράσει αυτή τη μεταξοτυπία. Γενικώς έχουμε ακούσει επειδή τώρα ασχολούμαστε πολύ ενεργά με το πού είναι τα έργα, γιατί κάνουμε το catalogue raisonné και τα αρχειοθετούμε. Έρχονται συλλέκτες απ’ όλον τον κόσμο και μας λένε. “Α, έχω αυτό το έργο”, μας στέλνουν φωτογραφίες, μας λένε ιστορίες».