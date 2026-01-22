Συνελήφθησαν πέντε άνδρες και μία γυναίκα στην Θεσσαλονίκη για σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση

0

Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την απολογία τους

Έξι άτομα συνελήφθησαν στον δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενα για σοβαρή περιβαλλοντική υποβάθμιση, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Σίνδο.

Πρόκειται για πέντε άνδρες, ηλικίας 31, 41, 51, 59 και 70 ετών, και μία γυναίκα 54 ετών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η υπόθεση αφορά την ανεξέλεγκτη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και πλαστικών ανακυκλώσιμων υλικών. Δύο από τους συλληφθέντες, ηλικίας 31 και 41 ετών, οδήγησαν φορτηγά δημόσιας χρήσης και εκτέλεσαν τις απορρίψεις αυτές κατ’ εντολή 71χρονου, ιδιοκτήτη του γεωτεμαχίου, όπου τα απόβλητα απορρίφθηκαν χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες.

Η έρευνα έδειξε επίσης ότι ο 71χρονος, από το 2020, χρησιμοποιεί αποκλειστικά το συγκεκριμένο γεωτεμάχιο και ένα ακόμη στην ίδια περιοχή για να απορρίπτει ανεξέλεγκτα Α.Ε.Κ.Κ., πλαστικά ανακυκλώσιμα υλικά και άλλα σύμμεικτα στερεά απόβλητα, τα οποία διαστρώνει και επιχωματώνει, συνεργαζόμενος με δύο εταιρείες ανακύκλωσης. Οι εταιρείες αυτές παρέδιδαν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων χωρίς να εκδίδουν τα απαραίτητα παραστατικά, παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικασία διαχείρισης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 51χρονος είναι ιδιοκτήτης της πρώτης εταιρείας, ενώ η 54χρονη είναι νόμιμη εκπρόσωπος και διαχειρίστρια της δεύτερης. Ο 59χρονος, που εμπλέκεται επίσης, είναι υπεύθυνος λειτουργίας εργοταξίου και πρόσφατα, σε συνεργασία με τον 71χρονο, προχώρησε σε ανεξέλεγκτη εναπόθεση σύμμεικτων στερεών αποβλήτων -συμπεριλαμβανομένου χώματος, κομματιών μπετόν και πίσσας- σε ένα από τα γεωτεμάχια, χρησιμοποιώντας ιδιόκτητο φορτηγό.

Μετά την απαγγελία της κατηγορίας, οι έξι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και παραμένουν κρατούμενοι μέχρι την απολογία τους.