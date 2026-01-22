«Βλέπουμε ξαφνικά το αμάξι να κατρακυλάει», λέει μάρτυρας της τραγωδίας με τη νεκρή 56χρονη στην Γλυφάδα

0

«Είμαστε συγκλονισμένοι», λέει ο δήμαρχος

Συγκλονίζει η ένα μαρτυρία για την τραγωδία που σημειώθηκε στην Άνω Γλυφάδα, καθώς μια γυναίκα ηλικίας 56 ετών έχασε τη ζωή της από την κακοκαιρία.

Ο αδερφός του ιδιοκτήτη του οχήματος που παρέσυρε την 56χρονη μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις». Όπως είπε, με τον πατέρα και τον αδερφό του είχαν προσπαθήσει να δέσουν το όχημα με καλώδιο, ώστε να μην παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά. Ωστόσο, το καλώδιο έσπασε, με τον χείμαρρο να παίρνει το όχημα.

«Το αμάξι ήταν παρκαρισμένο στη γωνία και το βλέπουμε ξαφνικά να κατρακυλάει προς τα κάτω», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά από κανένα μισάωρο το βλέπουμε να είναι στα πλάγια», είπε, προσθέτοντας: «Μετά από κανένα δεκάλεπτο εμφανίστηκε η γυναίκα από κάτω».

«Ξαφνικά άκουσα μια φωνή των γειτόνων “βοηθήστε τη γυναίκα”», είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Ο δήμαρχος Γλυφάδας, Γιώργος Παπανικολάου μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο για το τραγικό γεγονός με τη γυναίκα που έχασε τη ζωή της. «Είμαστε συγκλονισμένοι, θέλω να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της», είπε συγκεκριμένα και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην πόλη μετά τη νεροποντή.

«Αυτό που ζήσαμε τις προηγούμενες ώρες δεν το έχουμε ξαναζήσει, ούτε εγώ ούτε και οι πιο παλιοί Γλυφαδιώτες», είπε ο κ. Παπανικολάου και συνέχισε:

«Από χτες το βράδυ είμαστε στους δρόμους και επιχειρούμε. Ήδη έχουμε κουβαλήσει ούτε ξέρω πόσα φορτηγά γεμάτα με πέτρες και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Εδώ στην οδό Μετσόβου που βρίσκομαι τώρα, πέρα από τις πέτρες βλέπω λεκάνες, νιπτήρες, όλα αυτά έχουν κατέβει από το βουνό. Τρέχουμε ασταμάτητα και συμμαζεύουμε, είναι θέμα ωρών να καθαρίσει η πόλη».