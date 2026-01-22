Αποκαταστάθηκε πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική

0

Ήρθησαν όλες οι εκτροπές κυκλοφορίας που είχαν εφαρμοστεί

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους της Αττικής καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, ήρθησαν όλες οι εκτροπές κυκλοφορίας που είχαν εφαρμοστεί λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων.

Εξαιτίας των προβλημάτων που προκάλεσε η χθεσινή έντονη κακοκαιρία στους δρόμους της Αττικής, η Τροχαία να προχώρησε στην εφαρμογή έκτακτων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Πιο συγκεκριμένα εκτροπές κυκλοφορίας πραγματοποιήθηκαν: