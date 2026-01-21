Βούλιαξε η Γλυφάδα από την καταρρακτώδη βροχή – Βίντεο-σοκ με ορμητικά νερά να παρασέρνουν τα πάντα

0

Υπάρχουν αναφορές για διακοπή ηλεκτροδότησης

Οι δρόμοι της Γλυφάδας έγιναν... ορμητικά ποτάμια, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους, εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, οι εικόνες είναι πρωτοφανείς, καθώς από τα μανιασμένα νερά παρασύρθηκαν κάδοι, αλλά και παρκαρισμένα αυτοκίνητα που άρχισαν να κινούνται ανεξέλεγκτα.

Όσο περνάει μάλιστα η ώρα, η κατάσταση γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη, καθώς αυξάνεται ο όγκος του νερού.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή, σημειώθηκε στην ΕΡΤ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, καθώς οι δρόμοι είναι απροσπέλαστοι μεταφέροντας νερά και φερτά υλικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως στην περιοχή έχει πέσει βροχή μηνών μέσα σε λίγες ώρες. Σύμφωνα με τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, στην ευρύτερη περιοχή έχουν πέσει σχεδόν 100 χιλιοστά βροχής από τα μεσάνυχτα έως τις 19:30.