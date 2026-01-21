Η κακοκαιρία «χτυπάει» την Ήπειρο

0

Πού χρειάζονται οι αντιολισθητικές αλυσίδες

Οι χιονοπτώσεις που ξεκίνησαν τα ξημερώματα σε υψόμετρο πάνω από 800 μέτρα συνεχίζονται, με την Πολιτική Προστασία στην Ήπειρο να βρίσκεται σε συναγερμό.

Σε ολόκληρο το επαρχιακό οδικό δίκτυο κινούνται ασταμάτητα αλατιέρες και μηχανήματα αποχιονισμού, σε συνεργασία με τα μηχανήματα των δήμων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι οδηγοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι υποχρεωτικά με αντιολισθητικές αλυσίδες ή να έχουν χιονολάστιχα.

Σε Μέτσοβο και Τζουμέρκα τα σχολεία δεν λειτούργησαν σήμερα, τονίστηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Η άρση απαγόρευσης που άρχισε στις 8 το πρωί για βαρέα οχήματα άνω των 3,5 τόνων, στην Εγνατία Οδό, έληξε στις 15:30.

Στην Πρέβεζα, ο δήμος, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλήττουν την περιοχή, βρίσκεται σε επιφυλακή. Μέχρι στιγμής στην περιοχή σημειώνονται μικροδιακοπές ρεύματος σε διάφορα σημεία και προσωρινή διακοπή λειτουργίας κάποιων αντλιοστασίων.