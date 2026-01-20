Μηνύματα του 112 σε Μεσσηνία, Λακωνία και Αρκαδία ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

0

«Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες»

Μήνυμα του 112 εστάλη σε κατοίκους της Μεσσηνίας, της Λακωνίας και της Αρκαδίας καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως αναγκαίες λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν από νωρίς το πρωί αύριο μέχρι αργά το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τα μηνύματα αναφέρουν: «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένεται να εκδηλωθούν στις Περιφερειακές Ενότητες Μεσσηνίας, Λακωνίας και Αρκαδίας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως αναγκαίες. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠε.