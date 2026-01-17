Άγριο έγκλημα στο Αγρίνιο: Ερωτικό το κίνητρο του δράστη

0

«Ελάτε να με πάρετε, εγώ τον σκότωσα», είπε στην αστυνομία ο 44χρονος

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία της Αιτωλοακαρνανίας από τη δολοφονία του 50χρονου Κώστα Αλεξανδρή, προέδρου της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς από κυνηγετικό όπλο. Δράστης της δολοφονίας φέρεται να είναι 44χρονος καταγόμενος από την περιοχή.

Ο ίδιος επικοινώνησε με τις Αρχές δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραδοθεί, ενώ όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, παρέδωσε και το όπλο που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ελάτε να με πάρετε από το σπίτι, εγώ τον σκότωσα».

Σύμφωνα με πληροφορίες θύμα και θύτης συνδέονταν με προσωπικές και φιλικές σχέσεις για χρόνια. Οι σχέσεις τους ωστόσο είχαν διαταραχθεί τον τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετές εντάσεις μεταξύ τους.

Το πρωί του Σαββάτου, 17 Ιανουαρίου, ο δράστης είχε στήσει καρτέρι στον 50χρονο και τη στιγμή που εκείνος κινούνταν με το αυτοκίνητό του, τον πυροβόλησε μέσα στο όχημα. Από τα πυρά, ο 50χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει σε γκρεμό.

Κατά τον έλεγχο των αστυνομικών αρχών, εντοπίστηκε όπλο και στο όχημα του θύματος. Τα μέχρι τώρα δεδομένα είναι το όχημα του 50χρονου έχει δεχθεί τρεις πυροβολισμούς. Έναν κατά μέτωπο και δύο από πίσω.

Ο 44χρονος φερόμενος ως δράστης συνελήφθη και έχει οδηγηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, ενώ κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πληροφορίες του agrioniopress.gr αναφέρουν ότι εξετάζεται ως κίνητρο της δολοφονίας η ερωτική αντιζηλία.