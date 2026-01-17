Συλλήψεις για ναρκωτικά και όπλα στον Έβρο

0

Χειροπέδες σε τρία άτομα

Δύο ημεδαποί συνελήφθησαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης που έλαβε χώρα το πρωί της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου σε οικισμό του Έβρου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης με την συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και του νόμου περί όπλων κατά περίπτωση ενώ κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων πάνω από 110 γραμμάρια κοκαΐνης, ενάμισυ περίπου κιλό κάνναβης, θρυμματιστές, μαχαίρια, σιδερογροθιά και μεταλλική ράβδος.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με ημεδαπό που δραστηριοποιείται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη διότι σε έρευνες που πραγματοποίησαν σε δύο οικίες με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών «LAIKA» εντόπισαν νάιλον συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 114,8 γραμμαρίων, δύο νάιλον συσκευασίες με κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), συνολικού βάρους 53,1 γραμμαρίων, ένα γυάλινο βάζο και πέντε νάιλον συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους ενός κιλού και 486,9 γραμμαρίων, όπως και δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, μεταλλικός τρίφτης, τρια γυάλινα φιαλίδια με ναρκωτική ουσία «lean» συνολικού όγκου 110 ml, μια μεταλλική ράβδο, μια σιδερογροθιά και τέσσερα μαχαίρια, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη σε έτερη περίπτωση ένας ακόμη ημεδαπός, διότι σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης και ένας μεταλλικός τρίφτης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης.